Prefeitura de Manaus inicia processo seletivo interno para capacitação de armamento letal da Guarda Municipal

Redação AM POST

Dentro da proposta do programa de governo do prefeito David Almeida, de armar a Guarda Municipal, para garantir mais segurança à população e ao patrimônio público, a Prefeitura de Manaus, por meio da Casa Militar, publicou nesta segunda-feira, 25/10, o edital nº 001/2021, no Diário Oficial do Município (DOM), referente ao processo simplificado de seleção interna para a capacitação dos guardas municipais para o uso de armamento letal.

“Essa é mais uma promessa de campanha, que está sendo cumprida em menos de um ano de governo. A exemplo de capitais como Belo Horizonte, Curitiba, Natal, Vitória e Teresina, vamos armar nossa Guarda Municipal, para que a população fique em segurança, para frequentar os espaços públicos. A guarda municipal armada estará presente 24 horas em terminais e em grandes logradouros como feiras e mercados. A segurança pública é atribuição do Estado, mas vamos dar nossa contribuição naquilo que for possível. Esse é mais um avanço na nossa gestão”, enfatizou David Almeida.

O processo conta com seis fases eliminatórias, como exames de aptidões física e psicológica, que irão classificar os agentes à fase de capacitação para utilizar os armamentos letais.

“É um marco para a Guarda Municipal, que na gestão do prefeito David Almeida tem sido valorizada como deve ser. Essa capacitação para o uso do armamento de arma de fogo faz parte do processo para armar a Guarda Municipal de Manaus. Há 72 anos a guarda estava esquecida pelo poder público e iniciamos o ano com a missão de valorizar cada agente, criando o estatuto, o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos, bem como armá-los, para que possam ter, no mínimo, condições de igualdade frente ao crime, algo tão desejado pela categoria e sociedade. Em breve, Manaus poderá contar com uma guarda armada e apta a enfrentar a criminalidade no município, de forma que as famílias possam frequentar os parques e logradouros municipais com mais segurança”, enfatizou o secretário municipal chefe da Casa Militar, tenente William Dias.

Os guardas municipais podem acessar o edital pelo site da Casa Militar (www.casamilitar.manaus.am.gov.br) e conferir os requisitos e etapas do processo seletivo, bem como a inscrição.

Durante os 10 meses de gestão, os guardas municipais já passaram por treinamentos de defesa pessoal; atendimento ao turista – com aulas de inglês, francês e espanhol e ronda Maria da Penha, como forma de prepará-los para o atendimento ao público de forma mais especializada e para atender as demandas nos espaços públicos municipais.

Compra de armas

No dia 16 de setembro, a Casa Militar publicou no DOM a inexigibilidade referente à aquisição de arma de fogo (pistola semiautomática), para a modernização da Guarda Municipal de Manaus com a empresa Taurus Armas S.A, única fabricante no país das pistolas semiautomáticas – calibre 9 milímetros, totalizando 250 unidades no valor de R$ 895.712,50.