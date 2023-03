Prefeitura de Manaus intensifica vigilância em período de chuva e desobstrui mais de 600 bueiros em 28 dias

Redação AM POST*

Dando continuidade às ações de prevenção durante o período chuvoso na cidade, a Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), realizou a desobstrução e limpeza de 638 caixas coletoras, conhecidas como bueiros, somente no mês de fevereiro. A ação é para garantir o escoamento correto das águas da chuva e minimizar os alagamentos na cidade.

Conforme relatório mensal do Departamento de Manutenção e Infraestrutura Urbana da Seminf, cerca de 182 vias de Manaus foram atendidas. O documento aponta ainda que o descarte irregular de lixo é o grande vilão dos alagamentos, responsável por 45% das obstruções de bueiros no mês de fevereiro.

“A Seminf intensificou as ações e implantou tecnologias para dar mais agilidade ao atendimento das vias, conforme determinam o prefeito David Almeida e o secretário de Obras, Renato Junior”, afirmou o diretor de Manutenção e Infraestrutura Urbana, Emerson Costa.

Emerson ressaltou que o sucesso dos trabalhos requer conscientização dos moradores. “É imprescindível que as pessoas descartem o lixo na lixeira. O descarte incorreto corrobora para os alagamentos, pois o lixo entra nas tubulações de drenagem e entope a rede”, salientou.

Procedimentos

Para a realização do trabalho, as equipes percorrem todas as zonas. Os 17 Distritos de Obras programam as ações de manutenção das tubulações. As equipes utilizam caminhões hidrojato, também conhecidos por caminhões de sucção de lixo, nos bueiros e galerias subterrâneas. A ação prioriza pontos focais de alagamento na cidade.

Na última quarta-feira, 16, na avenida Dom Pedro, no bairro Dom Pedro, zona Centro-Oeste, a Seminf desobstruiu 12 bueiros.

Na zona Norte, as equipes atuaram na rua Osmarilza Martins, comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no bairro Cidade Nova, e desobstruíram seis bueiros. Da limpeza da tubulação, foram retiradas garrafas PET, embalagens e sacolas plásticas.