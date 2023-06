Prefeitura de Manaus lança cartilha sobre Assédio Moral e Sexual no trabalho

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg), lançou, nesta terça-feira, 16/6, o “Para e Previna: Manual de Prevenção ao Assédio Moral e Sexual”, no auditório do Centro Universitário Luterano de Manaus (Ceulm/Ulbra), localizado na avenida Carlos Drummond de Andrade, no bairro Japiim, zona Sul da cidade.

O lançamento da cartilha pretende auxiliar no combate ao Assédio Moral e Sexual na Semseg e em outras secretarias e órgãos públicos do município.

“A cartilha é um sucesso porque vem em uma tendência nacional de se buscar melhoria na qualidade do ambiente de trabalho. É inaceitável que as pessoas não entendam que práticas que antigamente não eram vistas, hoje são vistas extremamente reprováveis”, reforça Sérgio Fontes, secretário da pasta.

A iniciativa do manual partiu da Ouvidoria da secretaria, responsável por receber denúncias e encaminhá-las para a Corregedoria, que é quem investiga as violações éticas dos servidores públicos da Semseg.

“A Ouvidoria decidiu que seria interessante fazer uma cartilha de conscientização, informação e para prevenir o assédio moral ou sexual na nossa secretaria. Também convidamos um advogado externo, que tem preparação para ministrar esse tipo de tema, para trazer todas as informações que o guarda municipal, o servidor administrativo e o servidor da Defesa Civil precisa para se inteirar, evitar e, se estiver sofrendo, que denuncie”, informa Luiz Guilherme, ouvidor adjunto da Semseg.

Uma palestra sobre o Assédio Moral e Sexual também integrou o evento de lançamento. Essa é mais uma do circuito de palestras mensais oferecido pela secretaria para qualificar os servidores além da atuação prática, com temas voltados à saúde mental e às boas condutas do ambiente corporativo e social.

“O assédio moral e o assédio sexual são um problema no ambiente organizacional, seja na administração pública ou no ambiente corporativo, mais isso é um problema que possui soluções que podem minimizar essa situação e é por isso que nós estamos aqui hoje. O lançamento da cartilha é uma iniciativa muito ousada, uma iniciativa acertada e, por isso, parabenizo a Semseg por essa iniciativa”, destaca Raul Zaidan Filho, advogado e palestrante convidado.

A cartilha é virtual e pode ser acessada pelo link https://issuu.com/home/published/manual_de_preven_o_ao_ass_dio_semseg_1_.