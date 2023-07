Prefeitura de Manaus manda suspender à restrição de vale-transporte

A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), determinou que o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Amazonas (Sinetram) suspenda a restrição que limitou o uso do vale-transporte nos ônibus coletivos na cidade de Manaus.

Desde a última sexta-feira (30), o cartão de vale-transporte, aquele adquirido pelas empresas e cedido aos trabalhadores, passou a limitar uma passagem por ônibus, por hora. A restrição, feita pelo Sinetram, pegou os usuários de surpresa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“A medida restritiva, implementada com o intuito de aumentar a segurança e a eficiência do sistema de transporte público, será temporariamente suspensa para avaliação dos mecanismos, a fim de encontrar uma melhor forma de controle para o uso devido do vale-transporte”, diz trecho da nota.