Prefeitura de Manaus mantém fiscalização reforçada em áreas de restrição de circulação

Redação AM POST

Os agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) autuaram nove veículos pesados, na manhã desta terça-feira, 14/6, na avenida Mário Ypiranga Monteiro, zona Centro-Sul, durante a operação “Carga Pesada”, realizada na Zona Máxima de Restrição de Circulação (ZMRC), criada pela Prefeitura de Manaus para dar mais segurança viária, por meio de regras que determinam horários para o tráfego de veículos de grande porte em algumas áreas da cidade.

Continua depois da Publicidade

“Realizamos a fiscalização diariamente nas vias incluídas na zona máxima. É uma maneira de ordenar o tráfego, dar mais fluidez e, principalmente, garantir trânsito seguro para pedestres e condutores de veículos de menor porte”, explicou Roosevelt Farias, chefe de divisão Centro-Sul do IMMU.

Ele acrescentou que o trabalho dos agentes se estende para as avenidas Djalma Batista, Constantino Nery, Umberto Calderaro, Maceió e em trechos de dez ruas do Centro, incluídas no sistema de restrição de veículos pesados.

A fiscalização de veículos pesados para verificar a circulação de caminhões e carretas é realizada diariamente não só nas vias incluídas na ZMRC. O trabalho também é realizado na avenida Efigênio Sales, onde é permitida a circulação de veículos de grande porte somente na faixa da direita daquela via. Nas da zona Centro-Sul, as restrições ocorrem nos horários das 6h às 9h e das 17h às 20h.

Continua depois da Publicidade

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), transitar em veículos com dimensões ou cargas superiores aos limites estabelecidos legalmente ou pela sinalização é infração grave, equivalente a cinco pontos na Carteira de Habilitação, com multa no valor de R$ 195,23 e retenção do veículo.

Autorização

Continua depois da Publicidade

A circulação de caminhões nessas áreas, fora do horário estabelecido, só será autorizada após a emissão da Autorização Especial de Tráfego (AET). As empresas transportadoras ou proprietários de veículos pesados devem solicitar o documento no setor de Atendimento do IMMU, na avenida Urucará, 1.180, Cachoeirinha, das 8h às 14h.

Os argumentos apresentados serão analisados pela Diretoria de Engenharia, que poderá acatar ou não o pedido. O documento tem prazo de validade e deve ser renovado após expirar a autorização de circulação.