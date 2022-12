Prefeitura de Manaus mantém funcionamento de serviços essenciais de saúde nos dias (31/12) e (1º/1)

Redação AM POST

Garantindo o atendimento à população no feriado de Ano Novo, a Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), irá manter o funcionamento de serviços essenciais de saúde no sábado, 31/12, e no domingo, 1º/1.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) e a Maternidade Doutor Moura Tapajóz irão operar normalmente, no regime de plantão de 24 horas. Já o Centro de Emissão de Declaração de Óbito por Causa Natural em Domicílio (Cedo), que também funciona nos fins de semana e feriados, atende das 8h às 18h, por meio do número (92) 98842-8437.

Embora no município o horário de expediente nesta sexta-feira, 30, se encerre ao meio-dia, todas as unidades básicas de saúde permanecerão abertas até as 17h. As de horário ampliado também funcionam até este horário e não funcionarão no sábado, 31. A rede retoma o atendimento normal na próxima segunda-feira, 2/1.

A exceção é a clínica da família Carmem Nicolau, localizada na rua Santa Tereza D’Ávila, s/nº, bairro Lago Azul, zona Norte, que vai funcionar no sábado, 30, e no domingo, 31, das 8h às 18h. No local, o público pode realizar testes rápidos de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), inserir ou consultar procedimentos no Sistema de Regulação (Sisreg), vacinação do calendário básico, entre outros.

A lista de unidades básicas, com endereços e horários de atendimento podem ser conferidos no site da Semsa (semsa.manaus.am.gov.br).