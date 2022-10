Prefeitura de Manaus manterá serviços essenciais no feriado do aniversário da cidade (24), e ponto facultativo do dia 25

Redação AM POST

Os serviços essenciais da Prefeitura de Manaus serão mantidos no feriado do aniversário de 353 anos da cidade, na segunda-feira, 24/10, e no ponto facultativo da terça-feira, dia 25, devido à antecipação feita pelo prefeito David Almeida do feriado do Dia do Servidor Público para o funcionalismo público municipal, que é comemorado no dia 28.

Continua depois da Publicidade

Os serviços da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) funcionarão em horários especiais. A maternidade Dr. Moura Tapajóz, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192), o Serviço de Verificação de Óbito (SVO) e a clínica da família Carmem Nicolau irão manter seus atendimentos, nos dias 24 e 25.

A maternidade municipal Dr. Moura Tapajóz, que fica na avenida Brasil, nº 1.335, bairro Compensa, na zona Oeste, e o Samu 192 funcionarão no regime de 24 horas. Já as equipes do SVO vão atuar das 8h às 16h, por meio do número (92) 98842-8437, para atendimento de óbitos ocorridos em domicílio, em decorrência de causas naturais.

A clínica da família Carmem Nicolau, localizada na rua Santa Tereza D’Ávila, s/nº, bairro Lago Azul, zona Norte, também vai estar à disposição da população no horário das 8h às 16h, nos dois dias, ofertando serviços de saúde da Atenção Primária e também como referência para profilaxia da raiva humana.

Continua depois da Publicidade

A Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio informal (Semacc) informa o funcionamento das galerias populares, shopping Phelippe Daou, mercado municipal Adolpho Lisboa e das quatro feiras abastecedoras de Manaus.

As galerias Espírito Santo, na rua Joaquim Sarmento, e dos Remédios, na rua Miranda Leão, as duas no Centro; e o shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, bairro Cidade de Deus, zona Norte, funcionam no feriado do dia 24, das 8h às 14h. No dia 25, os três centros de compras funcionam normalmente das 8h às 18h.

Continua depois da Publicidade

O mercado municipal Adolpho Lisboa, na avenida Lourenço Braga, no Centro, funcionará das 6h às 12h no dia 24. No dia 25, abre das 6h às 17h.

Nas quatro principais feiras abastecedoras de Manaus, os horários são:

Continua depois da Publicidade

Feira municipal Coronel Jorge Teixeira (Manaus Moderna) e feira municipal da Banana, ambas no Centro, funcionam de 3h às 18h, todos os dias.

Feira municipal do Produtor da zona Leste, funciona de 6h às 18h todos os dias.

A feira da Panair, no bairro Educandos, zona Sul, funcionará de 6h às 18h. Já o tablado do peixe, na mesma feira, funciona de 18h às 6h, todos os dias.

Sine Manaus

O atendimento nos postos do Sine Manaus, localizados na avenida Constantino Nery, nº 1.272, bairro São Geraldo, zona Centro-Sul, e no shopping Phelippe Daou, avenida Camapuã, nº 2.939, bairro Cidade de Deus, zona Norte, estarão suspensos nos dias 24 e 25.

As atividades retornam normalmente na quarta-feira, 26. Não é necessário fazer agendamento prévio para acessar os serviços. A população pode se dirigir aos postos, portando os documentos originais e o cartão de vacinação, com o esquema vacinal completo contra a Covid-19, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Limpeza

A Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp) realizará plantão nos dias 24 e 25, para executar a limpeza da cidade.

Ao todo 100 garis, por dia, trabalharão para realizar o serviço de varrição nas principais vias da cidade e na região central, inclusive após o evento do Boi Manaus, no centro de convenções, sambódromo, no bairro Flores, zona Centro-Sul, que será realizado nos dias 21, 22 e 23.

Uma equipe de 50 homens atuará no cemitério Nossa Senhora Aparecida, localizado na avenida do Turismo, bairro Tarumã, zona Oeste, dando continuidade aos trabalhos visando o Dia dos Finados, no dia 2/11. Será usado uma máquina de varrição mecanizada, para auxiliar na limpeza.