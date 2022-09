Prefeitura de Manaus monitorou as vias e orientou motoristas no Desfile Militar

Redação AM POST

A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), acompanhou na manhã desta quarta-feira, 7/9, o Desfile Cívico Militar, que aconteceu no Centro de Convenções, o sambódromo, no bairro Dom Pedro, na zona Centro-Oeste.

O IMMU atuou com 40 agentes de trânsito distribuídos nas avenidas Torquato Tapajós com Djalma Batista, Constantino Nery com Loris Cordovil, Djalma Batista com Pedro Teixeira, Loris Cordovil com Flaviano Limonge, Loris Cordovil com Belmiro Vianês, Pedro Teixeira com Alameda do Samba, Pedro Teixeira com Belmiro Vianês e Constantino Nery com Pedro Teixeira.

Todas as vias do entorno receberam agentes para ordenar o trânsito e orientar a população sobre as opções de circulação.

O itinerário das linhas de ônibus que circulavam no corredor da avenida Constantino Nery, próximo ao evento, foi desviado para os pontos de parada da avenida Djalma Batista, onde fiscais de transporte orientavam a população sobre as linhas de ônibus que estavam atendendo os usuários. Cerca de 20 colaboradores do setor de Transporte, acompanhados do supervisor, mantiveram a ordem nos principais pontos de ônibus durante o período do Desfile Militar. Após o término do evento, a circulação voltou ao normal.

Para o diretor-presidente do IMMU, Paulo Henrique Martins, o planejamento realizado pelas gerências de operação de Trânsito e Transporte foi eficiente e manteve a fluidez do tráfego e o atendimento aos usuários do transporte. “Por determinação do prefeito David Almeida, não medimos esforços para garantir a segurança no trânsito em todo este período de feriado prolongado. A missão foi cumprida”, disse Paulo Henrique.

As operações continuam por toda a cidade neste último dia de feriado. Para denúncias e sugestões, motoristas e pedestres poderão utilizar o Disque Trânsito 0800-092-1188