Prefeitura de Manaus movimenta a cidade com 229 pontos de atendimento no ‘Dia D’ de multivacinação infantil

A Prefeitura de Manaus abriu o “Dia D” da campanha nacional de multivacinação, às 8h deste sábado, 20/5, com a oferta de todas as vacinas do calendário básico para crianças e adolescentes de até 14 anos de idade. Nas primeiras horas de atendimento, programada para seguir até as 16h, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) registrou movimento intenso nos 229 pontos de vacinação preparados para receber o público durante oito horas ininterruptas.

Aproximadamente 1,5 mil profissionais da secretaria participam da mega-ação, e os pontos de vacinação foram abastecidos com 18 tipos de imunobiológicos – 16 de calendário básico e também contra Influenza e Covid-19). Além das 171 salas de vacina das unidades básicas de saúde, foram incluídos na operação estabelecimentos comerciais, escolas, associações comunitárias, igrejas, e outros pontos estratégicos, abertos para facilitar o acesso das famílias à vacinação.

De forma complementar, e visando em especial as áreas mais remotas, os Agentes Comunitários de Saúde (ACSs) foram convocados para reforçar o trabalho de busca ativa ao longo do dia. Com visitas casa a casa, em áreas previamente mapeadas, os agentes levam as vacinas até as crianças e evitam que os pais tenham que se deslocar até os pontos de vacinação.

“Esse é um dia em que a Prefeitura de Manaus e a população estão de mãos dadas para alavancar a cobertura vacinal na nossa cidade”, disse o subsecretário municipal de Gestão da Saúde, Djalma Coelho, que acompanhou as primeiras horas do “Dia D” na clínica da família Antônio Reis, no bairro São Lázaro, na zona Sul da capital.

Djalma chamou a atenção para a importância das vacinas para a saúde e alertou que a baixa cobertura vacinal observada em todo o país coloca a população sob o risco de reintrodução de doenças já controladas ou erradicadas, como é o caso da poliomielite (paralisia infantil). “Foi justamente pelo registro de um caso no Peru, que faz fronteira com o Brasil, pelo município de Tabatinga, que o Ministério da Saúde antecipou a campanha de multivacinação no Amazonas”.

O subsecretário disse que todas as vacinas do calendário nacional estão disponíveis o ano inteiro nas mais de 170 salas da rede pública municipal e que as campanhas visam aumentar de forma mais rápida os índices de cobertura vacinal na população infantil. “Com a elevação da cobertura, a população vai estar mais segura”, enfatizou.

Elando Daniel, de 14 anos, foi uma das centenas de crianças e adolescentes vacinados na manhã deste sábado. “A vacina é para a gente se proteger desses vírus que estão pelo mundo. Tem várias que eu tenho que tomar e meus amigos também têm que atualizar sua carteirinha. Então eu chamo todo mundo para se vacinar”, disse, depois de ser imunizado na clínica Antônio Reis.

Lá também esteve a vendedora Suelen da Silva, que levou os três filhos para se vacinar. Depois de atualizar a caderneta de vacinação, ela disse que é importante proteger as crianças. “Todos três já estão vacinados. É importante vacinar para manter a saúde bem forte”.

Foco

Na capital amazonense, a população de 0 a 14 anos de idade é estimada em 555.172 pessoas. No caso de menores de 1 ano de idade, que, nessa etapa da vida, devem receber cerca de metade das vacinas do calendário básico, o público é estimado em 37.013 crianças.

“Estimamos que 20% dos que estão no primeiro ano de vida têm doses de vacina pendentes”, informou a gerente de imunização da Semsa, enfermeira Isabel Hernandes. O cálculo leva em conta as coberturas vacinais dessa faixa etária registradas em Manaus.

Apenas a BCG, aplicada em recém-nascidos nas maternidades públicas, tem cobertura satisfatória. As outras vacinas, segundo Isabel, não alcançam os 95% de cobertura preconizados pelo Ministério da Saúde. Dentre elas estão a da febre amarela, que têm o menor índice (66%), mesmo Manaus estando inserida em região endêmica para a doença.

“Nós estamos vendo que nossa cobertura não está adequada e pretendemos, com a campanha, atualizar ao máximo a vacinação do público de 0 a 14 anos”, disse Isabel.

Vacinas disponíveis

A campanha de multivacinação foi iniciada no dia 13/5 e segue até a próxima quinta-feira, 25/5, com a oferta de imunizantes contra doenças como sarampo, poliomielite, febre amarela, difteria, tétano, meningite, papilomavírus humano (HPV), hepatites, caxumba e coqueluche.

Ao buscar os vacinadores, os usuários devem apresentar documento oficial de identificação, CPF ou Cartão Nacional de Saúde (CNS) e a caderneta de vacinação. A lista com todos os endereços dos locais de vacinação do Dia D pode ser acessada no site semsa.manaus.am.gov.br ou diretamente no link http://bit.ly/DiaDMultivacinacao.

Ao longo da semana, as vacinas, inclusive a contra a Influenza, continuam disponíveis nas 171 salas de vacina, listadas em http://bit.ly/salasdevacinamanaus, onde é possível verificar os horários de atendimento ao público.

A vacina contra a Covid-19, que também faz parte da campanha, segue disponível em mais de 70 unidades de segunda a sexta-feira e nas nove de horário estendido aos sábados. Todos os endereços estão em http://bit.ly/localvacinacovid19.

Já a vacina BCG continua a ser disponibilizada apenas em unidades de referência para os bebês que, por alguma razão, não foram vacinados na maternidade. Os locais e os horários de atendimento podem ser acessados em http://bit.ly/salasBCGManaus.

Redação AM POST*