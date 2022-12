Prefeitura de Manaus muda a realidade de permissionários de Feiras e Mercados com as reformas iniciadas em 2022

Redação AM POST*

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc), iniciou em 2022, uma grande mudança na realidade dos permissionários de feiras e mercados da capital amazonense, que estavam há anos sem receber nenhum tipo de melhoria por parte do poder público municipal. Em uma ação inédita, em apenas um ano, 25 feiras e mercados tiveram as obras de revitalização dos espaços iniciadas.

“Estamos trabalhando com muita responsabilidade, dentro do que foi planejado, para entregar aos permissionários de feiras e mercados de Manaus, espaços que ofereçam mais qualidade, segurança e dignidade para o dia a dia de todos eles. Vinte e cinco ordens de serviço foram assinadas, as obras estão acontecendo, e nunca a Prefeitura de Manaus havia iniciado reforma de tantas feiras e mercados em um único ano, e isso está acontecendo agora, na gestão do prefeito David Almeida, que é filho de feirante, sabe das dificuldades que essa categoria enfrenta diariamente e quer mudar a realidade em que se encontram”, destacou o secretário da Semacc, Wanderson Costa.

As reformas estão acontecendo por meio de convênio firmado entre a Prefeitura de Manaus e o Governo do Estado, que destinou cerca de R$ 25 milhões para reforma de 30 feiras e mercados na capital. Outros cinco mercados e feiras estão sendo reformados com recursos do tesouro municipal ou por meio de emendas parlamentares. A revitalização de feiras e mercados faz parte do projeto “Mais Manaus”.

Obras concluídas

O primeiro espaço revitalizado e entregue a permissionários e clientes foi a Feira Municipal do Parque 10, zona Centro-Sul. O local ganhou forro, novas instalações, banheiro para Pessoas com Deficiências (PCD’s) e pintura moderna. A feira atende a 26 permissionários, gera mais de 70 empregos diretos e cerca de 300 indiretos. O valor do investimento, R$ 173 mil, foi fruto de emenda parlamentar disponibilizada pelo vereador Professor Samuel.

Já o Mercado Municipal Dr. Jorge de Moraes, no bairro Educandos, zona Sul, o segundo espaço entregue totalmente revitalizado, ganhou reforma na cobertura do prédio, no revestimento, piso, troca de esquadrias, aparelhos e metais, pintura interna e externa e comunicação visual moderna. O espaço, que atende a 18 permissionários, estava há quase 20 anos sem receber nenhuma reforma. O valor empregado na obra foi de R$ 147 mil, oriundos do convênio com o Governo do Estado.

Obras em andamento

Vinte e três feiras e mercados de Manaus seguem com obras em andamento. Outras 10 ordens de serviço vão ser assinadas nos primeiros meses de 2023, fechando o total de 35 reformas anunciadas este ano. Mas a proposta do prefeito David Almeida é incluir os 43 espaços, coordenados pela prefeitura, nas obras de revitalização.

Na ocasião da assinatura de uma das ordens de serviço, David Almeida enfatizou o trabalho inédito que a Prefeitura de Manaus está realizando nas feiras e mercados da cidade e da meta traçada.

“Estamos trabalhando para que Manaus seja a primeira capital do Brasil, referência em infraestrutura de feiras e mercados. Com um trabalho sério e responsável, estamos mudando a realidade de abandono em que se encontravam os permissionários de feiras e mercados da nossa cidade. As melhorias já estão acontecendo e muito em breve esses dias ficarão no passado”, destacou o prefeito.

Praça da Glória

Em parceria com a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), a Semacc também entregou em 2022, a Praça de Alimentação da Glória, na zona Oeste, totalmente revitalizada. O local, que estava abandonado há quase 3 décadas, funcionava com apenas 8 boxes, de forma precária. Na revitalização, outros 7 boxes foram construídos para atender a demanda. A praça também recebeu os serviços de paisagismo e limpeza, além de pintura e comunicação visual modernas, criando um novo ambiente para os 15 permissionários e a população, de modo geral.

De acordo com o secretário Wanderson Costa, em 2022 o trabalho foi intenso e desafiador. A gestão David Almeida tirou a Semacc da condição de mera coadjuvante no serviço público municipal e a colocou entre as protagonistas da gestão. Ele reconhece que o apoio que recebeu, foi muito importante para que o trabalho de melhoria das feiras e mercados de Manaus fosse iniciado. E afirma que em 2023, o trabalho continua.

“O ano foi cheio de desafios, assumimos a pasta há oito meses e com ela, um grande projeto, o de mudar a realidade dos feirantes de Manaus, pensado pelo próprio prefeito e pelo então secretário Renato Júnior, que hoje faz uma revolução na infraestrutura de Manaus. Mas, graças ao apoio que recebemos deles e de toda a equipe da Semacc, conseguimos avançar. É gratificante chegar numa feira ou mercado entregue, ou mesmo nos espaços que estão em obra, e ouvir e sentir a gratidão dos permissionários”, concluiu o secretário.

“O desafio continua. O trabalho continua. Mas temos certeza que com muita dedicação e responsabilidade, vamos conseguir, muito em breve, entregar as feiras e mercados da cidade de Manaus totalmente revitalizados, como determinou o prefeito David Almeida”, afirmou Wanderson Costa.