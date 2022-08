Prefeitura de Manaus nomeia três novos procuradores do município

Redação AM POST

O prefeito de Manaus, David Almeida, nomeou, por meio do decreto de 11 de agosto de 2022, publicado na edição 5.404 do Diário Oficial do Município (DOM), três novos procuradores do município, que chegam para reforçar o quadro da Procuradoria Geral do Município (PGM).

As referidas vagas em aberto para o cargo de Procurador do Município de Manaus de 3ª classe surgiram em decorrência de aposentadoria e promoção por merecimento e antiguidade.

“É uma satisfação enorme recebermos três novos colegas, para reforçar os quadros da Procuradoria Geral do Município. Nomear os colegas, no Dia do Advogado, é simbólico. Agradecemos ao prefeito David Almeida pela confiança e o suporte à classe”, disse o procurador-geral do Município, Ivson Coêlho e Silva.

Os candidatos George Oliveira Montes, José Lupércio Ramos de Oliveira Júnior e João Victor Pereira Martins da Silva foram aprovados no concurso público para provimento de vagas e cadastro reserva no cargo de Procurador do Município de Manaus de 3ª Classe, Edital n° 1 PGM/Manaus, de 30 de janeiro de 2018, homologado a partir do Edital n° 10 PGM/Manaus, de 9 de novembro de 2018, publicado no DOM edição 4.478, de 9 de novembro de 2018.