Prefeitura de Manaus oferta 64 vagas gratuitas para curso de Treinamento Básico Operacional

Redação AM POST

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), em parceria com o grupo Moura Consulting, lança, nesta segunda-feira, 24/4, um novo edital com 64 vagas gratuitas para o curso de Treinamento Básico Operacional (TBO), que faz parte do projeto “Qualificar é o Caminho Certo para Empregar”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O projeto tem como missão disseminar e promover políticas públicas voltadas à geração de emprego, renda, desenvolvimento social e econômico ao público em geral. Tem como público-alvo trabalhadores cadastrados no Sine Manaus e jovens em busca de primeiro emprego ou reinserção no mercado de trabalho, a partir de 17 anos e ensino fundamental completo.

“O curso de Treinamento Básico Operacional é um dos mais procurados pela população, por isso estamos ofertando mais 64 vagas. Nosso objetivo ao longo do ano é disponibilizar ainda mais oportunidades para que o trabalhador se qualifique e ingresse no mercado de trabalho”, frisou o secretário da Semtepi, Radyr Júnior.

Os interessados devem ler, integralmente, o edital e realizar a pré-inscrição por meio do link disponível em (https://semtepi.manaus.am.gov.br/), até terça-feira, 25/4. A realização da inscrição não garante ao candidato a participação no curso escolhido, pois haverá um processo seletivo conforme descrito no edital. O resultado dos selecionados será divulgado no dia 26/4.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O curso será realizado presencialmente em dois turnos, matutino (8h às 12h) e vespertino (13h às 17h), no dia 28 de abril, no shopping Phelippe Daou, localizado na avenida Camapuã, nº 2.939, bairro Jorge Teixeira, zona Leste.