Prefeitura de Manaus oferta vacinação contra Covid-19 em mais de 70 pontos nesta segunda e quarta-feira

Manaus/AM – Para reforçar o controle da Covid-19 e promover a saúde da população, a Prefeitura de Manaus oferta a vacina contra a doença em 74 pontos de imunização na segunda-feira, 4/9, e na quarta, 6/9. A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), responsável pela campanha de vacinação na capital, informa que não haverá funcionamento nos dias 5, 7 e 8/9, em razão dos feriados e ponto facultativo da Semana da Pátria.

Conforme a secretária municipal de Saúde em exercício, Aline Rosa Martins, os 74 pontos de vacinação estão espalhados por toda a cidade, sendo que nove deles ofertam atendimento aos usuários em horário ampliado, das 8h às 20h, e os demais funcionam no horário regular, das 8h às 17h.

“O horário ampliado é uma estratégia da Semsa para que mais pessoas tenham acesso às vacinas, sem comprometer os estudos ou o trabalho. A vacinação diminui os riscos de hospitalização ou óbito de pessoas com Covid-19 e contribui para manter a doença sob controle”, aponta.

Aline informa que a lista de locais de vacinação da rede municipal, com endereços e horários de funcionamento, pode ser consultada no site http://semsa.manaus.am.gov.br ou pelo link direto http://bit.ly/localvacinacovid19.

“Os usuários precisam apresentar documento de identidade com foto, CPF ou cartão do SUS para receber as doses. A partir dos 6 meses de idade já é recomendada a vacina, portanto, pais e responsáveis devem levar também seus bebês até crianças menores de 12 anos”, orienta.

A aplicação de doses para pessoas a partir de 12 anos é realizada em todos os 74 pontos de vacinação gerenciados pela Semsa Manaus. Já o público infantil tem atendimento em unidades específicas, sendo 14 delas voltadas a bebês de 6 meses até crianças de 4 anos de idade, e 35 para crianças de 5 a 11 anos.

Nas unidades de saúde, são aplicadas vacinas de 1ª ou 2ª dose do esquema primário, bem como doses de reforço, conforme os prazos e doses preconizados pelo Ministério da Saúde. É possível consultar as doses a receber pela Internet, por meio da plataforma Imuniza Manaus (http://imuniza.manaus.am.gov.br). No endereço, basta clicar em “Consultar minhas doses” e informar o número do CPF.

Mais informações sobre a Campanha Municipal de Vacinação contra a Covid-19 estão disponíveis nas redes sociais da Semsa Manaus, no perfil @semsamanaus no Instagram e Semsa Manaus no Facebook.

Redação AM POST