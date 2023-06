Prefeitura de Manaus ofertará serviços de saúde a pessoas em situação de rua durante ação social no Centro

Como parte das ações de promoção da saúde voltadas às populações vulneráveis, a Prefeitura de Manaus vai ofertar serviços de Atenção Primária à Saúde para pessoas em situação de rua (PSR) que vivem na região do Centro, dentro da ação social “Banho Solidário”, neste sábado, 17/6, das 15h às 20h, na praça da Matriz. A ação é promovida pela comunidade Ser, da Igreja Adventista do Sétimo Dia.

Equipes da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) vão ofertar triagem em saúde, consultas clínicas e de enfermagem, testagem rápida para Covid-19 e infecções sexualmente transmissíveis (IST/HIV), vacinação contra Covid-19 e influenza, dentre outros serviços. Participam da iniciativa equipes do Consultório na Rua (eCR) e da Vigilância em Saúde do Distrito de Saúde (Disa) Sul da secretaria.

Conforme a chefe da Divisão de Promoção da Equidade às Populações Vulneráveis da Semsa, Ana Mádria Fonseca, o trabalho das equipes da Semsa em apoio à ação social vai abranger pessoas de todas as faixas etárias e segmentos, com atenção especial para aquelas de populações mais vulneráveis, como mulheres, crianças e idosos.

“As equipes vão atuar nas estratégias de levantamento e atualização da situação vacinal, avaliação das condições como gravidez, puerpério, IST/HIV e outros agravos de saúde, além de situações que requeiram a continuidade do cuidado com o referenciamento à Rede de Atenção à Saúde (RAS)”, antecipa.

A ação no centro da capital contará ainda com o apoio de servidores da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), que vão ofertar serviços de cidadania previstos pelo Sistema Único da Assistência Social (Suas).

Levantamento

Na manhã desta sexta-feira, 16/6, também na praça da Matriz, os profissionais da Semsa participaram de um levantamento de saúde e cidadania das PSR vivendo na área do Centro. Em parceria com Semsa e Semasc, a ação interinstitucional foi coordenada pela Secretaria de Estado da Assistência Social (Seas), com o apoio da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), além de instituições da sociedade civil.

No levantamento, equipes da Vigilância em Saúde do Distrito de Saúde (Disa) Sul e do Consultório na Rua (eCR) avaliaram a situação e as necessidades de saúde da população atendida, observando a situação vacinal, casos de gravidez e/ou puerpério, IST/HIV e outras condições de saúde.

Para as pessoas encaminhadas ao abrigamento social pelas instituições assistenciais, a Semsa mantém três unidades de saúde de referência, em vista dos cuidados necessários para acolhimento adequado, tais como vacina e testagem para IST/HIV. São elas as Unidades de Saúde da Família (USF) São Francisco, no bairro homônimo; Megumo Kado, no Educandos; e Santa Luzia, no bairro de mesmo nome.

Entre as instituições da sociedade civil participantes da ação estiveram a Agência das Nações Unidas para Refugiados (Acnur), em razão da presença de migrantes e refugiados, além da Nova e Eterna Aliança, Desafio Jovem e Fazenda Esperança.

