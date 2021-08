Prefeitura de Manaus passará a receber pagamento de multas, via Pix

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A partir do dia 1º de setembro, a Prefeitura de Manaus vai oferecer mais uma facilidade para pagamento de multas no âmbito do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), quando os condutores poderão fazer a quitação por meio de pagamento, via Pix. Ao imprimir as multas no portal do órgão, o documento terá um QR-Code, a partir de onde poderão realizar o pagamento pela nova opção.

Para o serviço, os condutores deverão acessar o site servicosimmu.manaus.am.gov.br e clicar no item Consultas o link “Multas de trânsito”. Em seguida fornecer dados como o número de Renavam ou chassi do veículo, ou ainda o número do Auto de Infração. Com o fornecimento de um destes dados, os condutores poderão baixar a multa que, ao ser impressa, terá na parte de baixo à direita um QR-Code para fazer o pagamento por meio de Pix.

A diretora de Logística e Finanças do IMMU, Viviane Cabral, salientou que a medida faz parte de medidas adotadas pela prefeitura para facilitar os serviços à população. “Procuramos trabalhar sempre com eficiência em benefício da coletividade e uma opção a mais para pagamento de multas faz parte da evolução do trabalho do IMMU”, destacou.

Paralelo a esse serviço, os condutores continuam a ter opção de quitar suas dívidas no cartão de crédito, parceladas em até 12 vezes. Todos os cartões de crédito são aceitos para o pagamento, que pode ser feito na sede do IMMU, na rua Urucará, nº 1.180, bairro Cachoeirinha, zona sul de Manaus.

Todos os recursos arrecadados pelo órgão são destinados à educação no trânsito, sinalização e obras de engenharia, que possam facilitar o fluxo de veículos e a segurança no trânsito da capital.

Qualquer dúvida quanto aos serviços pode ser tirada pelo número de WhatsApp 92 – 9 8855-1654 entre 8h e 14h de dias úteis.