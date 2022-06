Prefeitura de Manaus prepara Centro Cultural Povos da Amazônia para o Festival Folclórico do Amazonas

Redação AM POST

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), prepara o Centro Cultural Povos da Amazônia, no Distrito Industrial, zona Sul, com serviços de limpeza, para receber o 64° Festival Folclórico do Amazonas (FFA), que ocorre no período de 12 a 23/6. Os serviços de varrição, lavagem e pintura iniciaram na terça-feira, 7/6, e seguem nesta quinta-feira, 9.

“A determinação do prefeito David Almeida e do secretário da Semulsp, Altervi Moreira, é deixar este espaço limpo para o festival. A nossa equipe está dando o tratamento necessário, lavando o pátio, pintando a parte interna e externa, para ficar um ambiente agradável para a população”, ressaltou o gerente operacional da Semulsp, Márcio Valentin.

Paralelo aos serviços no Centro Cultural Povos da Amazônia, a Semulsp também está com equipes nas demais áreas da cidade, executando ações de varrição, capinação, jardinagem, pintura e lavagem. Entre os pontos beneficiados com as ações estão os conjuntos Viver Melhor 1 e 2, na zona Norte da cidade, que desde segunda-feira, 6, recebem serviços da Prefeitura de Manaus.

Sobre o festival

O Festival Folclórico do Amazonas, organizado pela Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), vai retornar ao calendário de eventos do município. Após dois anos suspenso, o festival terá 13 noites de apresentações. A expectativa é de que o evento movimente a economia local com aproximadamente R$ 1 milhão.