Prefeitura de Manaus prepara novos guardas municipais para uso de arma de fogo

Notícia de Manaus – Nove guardas municipais de Manaus foram aprovados, na tarde desta segunda-feira, 16/10, em um teste prático necessário para a conclusão do curso de armamento letal promovido pela Prefeitura de Manaus. Após a conclusão bem-sucedida deste treinamento, esses profissionais agora estão aptos a manusear as pistolas Taurus, modelo Striker TS9, calibre nove milímetros, adquiridas durante a gestão do prefeito David Almeida.

Os novos graduados se juntarão aos demais servidores da Guarda Municipal de Manaus, um departamento vinculado à Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg), que já estão habilitados para o uso de armas de fogo.

O secretário da Semseg, Sérgio Fontes, expressou sua satisfação com o treinamento bem-sucedido, destacando o compromisso da Guarda Municipal de Manaus em usar armas de fogo de forma segura. Ele observou que a primeira turma armada da Guarda Municipal de Manaus já completou um ano de uso das pistolas sem incidentes, tiros acidentais ou necessidade de uso de armamento letal.

Um dos instrutores do curso, o guarda municipal Álvaro de Jesus, responsável pelo controle de armas da Semseg, enfatizou que o uso correto de armamento letal é fundamental para garantir a segurança dos profissionais da Guarda Municipal de Manaus, preservar a integridade física da população e proteger o patrimônio público.

A terceira turma do curso “Prático de Capacitação de Guardas Municipais para o uso de Armamento Letal” teve início no último dia 2, contando inicialmente com 20 inscritos, incluindo uma mulher, a guarda Queli Lopes. Queli se destacou com a maior pontuação na avaliação de disparos, somando 116 pontos de um total de 120.

O curso teve uma carga horária de 90 horas e incluiu aulas sobre fundamentos e técnicas de tiro, manejo e condução de armas de fogo, manutenção dos armamentos, prática de tiro com pistola em estande e atendimento pré-hospitalar tático. As atividades foram realizadas nas dependências do Campus de Ensino 2 – Delegado Aquiles dos Santos Andrade, do Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública (Iesp), localizado na avenida Noel Nutels, zona Norte da capital.

A Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi), órgão vinculado à Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad), organizou o curso. A diretora de Capacitação da Espi, Jeania Bezerra, ressaltou o compromisso da gestão em capacitar seus servidores de forma contínua, atendendo às necessidades da corporação da Guarda Municipal de Manaus.