Prefeitura de Manaus promove ação de cidadania para pessoas em situação de rua

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), a Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) e as Organizações da Sociedade Civil (OSCs) se uniram, nesta terça-feira, 11/7, para promover uma importante ação de cidadania voltada às pessoas em situação de rua na cidade. O objetivo da iniciativa é oferecer suporte e assistência integral a esse grupo vulnerável, visando melhorar suas condições de vida e promover sua inclusão social.

A ação conjunta aconteceu no Centro Pop, no bairro Petrópolis, zona Sul da cidade, e contou com a participação da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) e as organizações Nacer e Desafio Jovem. A iniciativa buscou proporcionar acesso a serviços básicos, direitos e informações importantes para essas pessoas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Essa ação é primordial para eles. Hoje, no Centro Pop, estamos ofertando banho, massoterapia, atendimento clínico, vacinação, teste rápido, psicólogos, e também temos o apoio da Defensoria Pública com relação a processos, entre outros parceiros”, afirmou Emerson Rodrigues, coordenador do Centro Pop.

A ação também contou com a presença de profissionais da área jurídica, que ofereceram orientações legais, auxiliaram na regularização de documentos e encaminharam casos para a Defensoria Pública, a fim de garantir o acesso à Justiça e a defesa dos direitos desses cidadãos.

“Alinhado a um atendimento psicossocial e humanizado, também existe o trabalho da Defensoria, onde a gente se aproxima desse público que tem dificuldade em ter acesso à Defensoria por conta da situação em que eles vivem. Eles já não se sentem pertencentes, e não deveria ser assim. Estamos trabalhando para mudar essa realidade, para que eles entendam que a Defensoria é a casa deles também”, ressaltou a defensora pública, Stéfanie Sobral.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A iniciativa reflete o compromisso das organizações em combater a vulnerabilidade social e proporcionar condições dignas de vida para todos os cidadãos, adotando medidas que fortaleçam a promoção da cidadania e a garantia dos direitos fundamentais para aqueles que mais necessitam.

Roziane Menezes, coordenadora do Serviço de Abordagem Social Girassol, coordenado pelo Nacer, ressalta que o objetivo da ação é identificar e atender a demanda dos usuários, para que eles possam iniciar o processo de sair das ruas e mudar de vida.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Estamos ofertando um banho solidário na nossa cabine com a entrega do kit de higiene e de roupas. Também estamos fornecendo a escuta emergencial com dois psicólogos e atendimento psicossocial com assistentes sociais para encaminhamento de possíveis necessidades e demandas. Com esses serviços a pessoa caminha para um grau de pertencimento e se reconhece novamente como cidadão”, explicou.

O cantor Robson Silva, de 48 anos, que é ex-morador de rua, foi um dos usuários que teve a sua realidade transformada por meio de ações sociais e destaca a importância dessas iniciativas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“É muito importante esses serviços. Eu já precisei de documentos para poder exercer os meus direitos e consegui esses documentos por meio desses atendimentos. Assim eu consegui receber um auxílio, hoje eu moro alugado, em um kitnet, e consegui melhorar de vida”, afirmou.

Redação AM POST