Prefeitura de Manaus propõe homenagem a Zezinho Corrêa em novo edital de cultura

Redação AM POST

O novo edital de fomento à cultura da Prefeitura de Manaus homenageará o artista amazonense Zezinho Corrêa, que morreu no dia 6 de fevereiro, em decorrência de complicações causadas pela Covid-19. A homenagem, proposta pela Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), ainda será oficializada aos familiares do cantor. O edital deverá ser lançado na primeira quinzena do mês de março e estará dividido em nove categorias, sendo o primeiro de fomento a projetos artístico-culturais lançado pela gestão do prefeito David Almeida.

Segundo o diretor-presidente da Manauscult, Alonso Oliveira, a Diretoria de Cultura está trabalhando na elaboração do certame. O número de projetos que serão contemplados e o valor dos prêmios, bem como o regulamento completo do edital, ainda serão definidos.

“Nossos esforços são para que esse edital seja lançado nas primeiras semanas de março. Temos um orçamento que sofreu impacto diante de todo esse cenário, mas que já está garantido para a aplicação desse edital. Vamos lançá-lo o mais breve possível, seguir todo o processo burocrático que requer, ao menos 45 dias, de modo que no fim de abril e início de maio, já possamos estar premiando os artistas contemplados”, explicou Alonso.

As categorias que integrarão o Edital Prêmio Manaus Zezinho Corrêa 2021 são: Artes Visuais, Audiovisual, Circo, Dança, Hip-Hop, Literatura, Manifestações Culturais, Teatro e Música.

A realização dos editais é prevista pelo Sistema Municipal de Fomento à Cultura (Siscult), instituído pela Lei nº 2.214, de 4 de abril de 2017, e regulamentado em abril de 2018. O Siscult garante o fomento a projetos artísticos dos trabalhadores da cultura, via modelo de editais.

Homenagem

O diretor de Cultura da Manauscult, Jonathas Ribeiro, informou que já entrou em contato com a família do cantor Zezinho Corrêa, que aprovou a iniciativa da Prefeitura de Manaus. O convite oficial será feito pela instituição nos próximos dias.

Com uma voz marcante, carisma e simpatia, Zezinho se consagrou internacionalmente na década de 1990, junto com o grupo Carrapicho, eternizando o hit “Tic Tic Tac” com sua voz. Ao longo de sua vida, o cantor se caracterizou por ser um artista sempre ativo, com vasta experiência na música e nas artes cênicas e um intenso carinho com seu público.

Zezinho Corrêa participou de todos os grandes eventos promovidos pela Prefeitura de Manaus, por meio da Manauscult, ao longo dos últimos anos, como Boi Manaus, Festival Passo a Paço, Carnaval, Festival Folclórico do Amazonas e Réveillon. O cantor também foi a “cara e voz” de Manaus na edição do Rock in Rio de 2017. Sempre carismático, levava alegria aos fãs por onde passava.

*Com informação da Assessoria de Imprensa