Prefeitura de Manaus prorroga matrículas da Educação de Jovens e Adultos até o dia 28 de fevereiro

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), prorrogou as matrículas da Educação de Jovens e Adultos (EJA) até o dia 28 de fevereiro, com atendimento direto nas escolas da rede municipal de ensino. As aulas iniciaram no dia 6 deste mês, mas ainda há vagas disponíveis para alunos que desejam concluir o ensino fundamental.

Atualmente, a secretaria conta com 65 unidades de ensino em todas as zonas da cidade, que atendem a modalidade EJA, contando com aproximadamente 7,6 mil alunos já matriculados em 2023.

De acordo com a gerente da EJA, Alina Bindá, quem estiver interessado em completar os estudos precisa procurar uma das escolas que trabalham com a modalidade em todas as zonas da cidade.

“Temos 65 unidades de ensino, onde a pessoa pode ir, presencialmente, efetuar a matrícula. Não importa o motivo pelo qual deixou de estudar, mas concluir os estudos é fundamental para ter uma melhor qualificação no mercado ou conseguir um emprego. Por isso, nós estamos ampliando a oferta de ensino na modalidade em todas as zonas da cidade, para justamente atender esse público”, completou.

Para outras informações sobre a prorrogação da matrícula nessa modalidade, o interessado pode entrar no site matriculas.am.gov.br. Além disso, gestores, professores, pedagogos e servidores das setes Divisões Distritais Zonais (DDZ) reforçam a divulgação nas áreas próximas às escolas onde tem a modalidade EJA.