A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), iniciou a segunda etapa da campanha de sensibilização e combate às queimadas urbanas, neste sábado, 12/8, com a realização da 1ª blitz “Manaus Sem Fumaça 2023″.

A primeira ação – dessa fase da campanha de combate às queimadas urbanas – foi realizada nas proximidades da cabeceira da ponte Jornalista Phelippe Daou, mais conhecida como ponte Rio Negro, na zona Oeste de Manaus. A blitz foi coordenada pela Divisão de Educação Ambiental da Semmas.

De acordo com o secretário da Semmas, Antonio Stroski, as ações de combate às queimadas urbanas têm principalmente o compromisso com a qualidade de vida das pessoas e com as questões das mudanças climáticas. Todos os sábados, os servidores da secretaria estarão em algum ponto da cidade realizando a blitz “Manaus Sem Fumaça 2023″.

“Vamos realizar essa ação em todas as zonas da cidade. Mas é bom ressaltar que o nosso trabalho de combate às queimadas urbanas iniciou no dia 1° de junho, na abertura do ‘Junho Verde’, quando reforçarmos ainda mais o trabalho nas ruas e nas escolas municipais, por determinação do prefeito David Almeida”, relembrou Stroski.

Na blitz “Manaus Sem Fumaça”, também teve a doação de mil mudas de plantas medicinais, ornamentais, frutíferas e arbóreas, como parte do Programa Manaus Verde, o qual estimula o protagonismo da população na arborização da cidade.

Uma das pessoas que recebeu orientações sobre as queimadas urbanas foi o universitário David Richard da Silva, morador do bairro Dom Pedro, zona Centro-Oeste de Manaus e que estava a caminho de Manacapuru. Para ele, seria bom as pessoas se conscientizarem a não queimar resíduos, pois causa fumaça e com isso prejudica a saúde humana.

As ações de combate às queimadas urbanas sempre ocorrem as quartas-feiras, durante a ação de doação de mudas. Além disso, a equipe da Divisão de Educação Ambiental da Semmas percorre empresas e instituições que procuram o órgão ambiental.

Blitz

As blitze “Manaus Sem Fumaça 2023” vão ocorrer em pontos estratégicos da cidade e também nas zonas de onde a Semmas recebe mais denúncias por conta de queimadas. Para o mês de agosto, estão programadas blitze nos bairros Educando, Distrito Industrial e Centro. O calendário para setembro será divulgado na última ação do mês de agosto.

Denúncias

A Semmas recebeu, no primeiro semestre de 2023, 70 denúncias relacionadas às queimadas urbanas. Em julho, recebeu 15 denúncias. O mês que o órgão ambiental do município mais recebeu denúncias foi o de abril, com 24 registros.

A população pode fazer denúncia, caso presencie a queima de resíduos ou de vegetação, ligando imediatamente para o Corpo de Bombeiros (193), informando o endereço do local; fazendo registros fotográficos e de vídeos e denunciando nos canais da Semmas (92) 98842-2161 (whatsapp) e [email protected], anexando as mídias e informando o endereço, dia e horário da ocorrência.

Redação AM POST