Prefeitura de Manaus realiza festa junina ‘Dr.Thomas na Roça’ no dia 1º/6 com entrada gratuita

Mês junino começando e a Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Doutor Thomas, iniciou os preparativos para a tradicional festa junina “Dr.Thomas na Roça”. O evento faz parte do programa “Longa Permanência” e acontecerá no dia 1º/6, a partir das 16h30, nas dependências da instituição, localizada na rua Dr. Thomas, nº 798, bairro Nossa Senhora das Graças, zona Centro-Sul.

Para a diretora-presidente da FDT, Martha Moutinho, retornar com a festa junina “Dr. Thomas na Roça” é uma grande alegria. “O prefeito de Manaus, David Almeida, sempre orienta e apoia que todas as atividades realizadas na FDT sejam para proporcionar o melhor convívio social dos idosos residentes. As festas juninas são eventos culturais de grande importância para o Brasil e se tornou um dos principais eventos da FDT. A equipe multidisciplinar detecta que traz muita alegria e faz bem para os idosos, existe uma melhora no bem-estar físico e mental dos residentes quando eventos como esse acontecem”, ressaltou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Brincadeiras, comidas típicas, danças e diversão não faltarão neste dia. A festa “Doutor Thomas na Roça” contará com a tradicional quadrilha dos idosos institucionalizados e colaboradores, Ciranda Sensação da Raiz, Quadrilha Brotinho de Petrópolis e a participação especial da Banda Gang do Forró e Forró Delivery, apresentando um show dançante para os idosos.

Após três anos sem ser realizado, por conta da pandemia da Covid-19, o festejo é sempre muito esperado pelos idosos, momento de receber os familiares, amigos e sociedade no dia do evento.

“Para uma instituição de idosos, promover as comemorações no decorrer do ano ajuda a criar uma rotina dinâmica e, por esse motivo estamos sempre de olho nas datas comemorativas, como o mês dos festejos juninos, uma forma de criar oportunidades de estímulo cognitivo, incentivo à socialização e construção de novas histórias para a pessoa idosa institucionalizada”, destacou a chefe de Divisão e Atenção ao Idoso, Nadyanne Santos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Suely Gama, 68, residente da FDT há oito anos, participará da quadrilha dos idosos institucionalizados e faz um convite especial para toda a sociedade. “Adoro festas, já estava perguntando todos os dias se este ano teríamos a nossa. Gosto de colocar minha roupa junina, fico de fato no clima, aproveito o momento para conversar e conhecer novas pessoas. Convido a todos para participarem desse festejo junino comigo e com os idosos da Fundação Doutor Thomas”, disse.

Redação AM POST