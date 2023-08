Prefeitura de Manaus realiza fiscalizações para coibir estacionamento irregular e promover segurança viária

Permitir fluidez viária com segurança foi o objetivo da Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), ao realizar operações para monitorar estacionamentos irregulares nas zonas Oeste e Centro-Sul da cidade. As ações aconteceram na tarde desta segunda-feira, 31/7, e mais de 35 veículos foram autuados nas vias dos bairros Centro, Nossa Senhora das Graças, Dom Pedro e Adrianópolis.

“O objetivo principal dessas ações foi permitir que o tráfego nas vias centrais e em áreas estratégicas para o fluxo de veículos ocorresse de forma mais fluida e segura. O estacionamento irregular em calçadas e locais proibidos pode gerar inúmeros problemas, como congestionamentos, riscos à segurança de pedestres e condutores, além de prejudicar a mobilidade urbana como um todo”, informou o diretor de operações de trânsito do IMMU, Stanley Ventilari.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na zona Centro-Sul, os agentes autuaram 25 veículos e removeram seis ao parqueamento, após percorrerem as principais vias desta zona, já que ela concentra um grande número de hospitais, comércios, faculdades e é bastante acessada pelos motoristas. Todos os carros estavam em situação irregular, causando lentidão nas vias e colocando a vida de pedestres em riscos, por estarem estacionados em cima de calçadas.

Na zona Oeste, o foco da fiscalização foi voltado para o estacionamento especial nos shoppings e supermercados dos bairros Dom Pedro e Alvorada. Os agentes realizaram a vistoria nos veículos que estavam utilizando as vagas destinadas a idosos e Pessoas com Deficiência (PcDs) e constataram que muitos não portavam credenciais que autorizam o uso do espaço.

“Essa prática de ocupação indevida dessas vagas especiais é extremamente preocupante, pois prejudica diretamente aqueles que mais necessitam desses espaços adaptados. O respeito às vagas reservadas é essencial para garantir a acessibilidade e a comodidade daqueles que enfrentam dificuldades de mobilidade, e o IMMU reforça sua atuação para coibir essa prática e sensibilizar os condutores sobre a importância de respeitar as leis de trânsito que visam a inclusão e o acesso de todos que necessitam”, disse Stanley.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A atuação do IMMU tem sido efetiva para conscientizar os condutores sobre a importância de respeitar as regras de estacionamento e circulação viária. Essas ações visam promover uma convivência harmoniosa entre todos no trânsito, priorizando a segurança nas vias e redução de acidentes.

Redação AM POST