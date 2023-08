Prefeitura de Manaus realiza formatura de 394 agentes comunitários de saúde e de combate à endemias

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), realizou a formatura de 394 profissionais de saúde em cursos técnicos para Agentes Comunitários de Saúde (ACSs) e Agentes de Combate às Endemias (ACEs) da rede de Atenção Primária à Saúde. Os diplomas foram entregues pelo prefeito David Almeida, durante solenidade realizada, nesta quinta-feira, 24/8, no auditório Luiz Teixeira da Secretaria Municipal de Educação (Semed), no bairro Parque 10 de Novembro, zona Centro-Sul, em duas turmas, sendo uma pela manhã e outra à tarde.

Durante o evento, que reuniu os profissionais recém-formados, ao lado de 18 preceptores dos cursos, servidores da Semsa e do Estado, o prefeito acentuou que a rede de Atenção Primária à Saúde ganha mais um reforço com a conclusão da capacitação dos profissionais.

“Quero parabenizar a todos pela iniciativa, pela disposição de vocês em receber essa formação, para melhor servir a população, que tanto precisa da gente. Vocês que entram nas casas, conhecem a realidade, vocês que sabem do dia a dia, colhendo informações, levando demandas, para que nós possamos trabalhar cada vez mais. Hoje nós somos a cidade número um do Brasil, de capitais com os melhores índices, os melhores indicadores e a formatura, a formação desses novos profissionais, que se tornam agora técnicos, vai melhorar ainda mais o atendimento e o serviço prestado à população, ampliando a qualidade”, assegurou Almeida, durante discurso.

Os cursos técnicos de capacitação para ACSs e para ACEs fazem parte do Projeto Saúde com Agente (PSA), parceria da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) com o Ministério de Saúde e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems). O programa visa a qualificação e o aprimoramento teórico-prático de 200 mil agentes em todo o país.

Na capital amazonense, as atividades de formação tiveram apoio da Semsa Manaus, por meio da Escola de Saúde Pública (Esap), disponibilizando condições estruturais e profissionais da rede municipal de saúde, que participaram dos módulos em formato híbrido, na modalidade de Educação a Distância (EaD) e em atividades prático-presenciais.

Dentre os 394 recém-formados, 207 participaram do Curso Técnico em Agente Comunitário de Saúde e 187 do Curso Técnico em Vigilância em Saúde com Ênfase no Combate às Endemias. O objetivo das formações é qualificar os agentes para o diagnóstico das condições de vida e de saúde da população em seus territórios de atuação, em articulação com profissionais da atenção básica.

“Nós temos formando hoje 394 profissionais, entre ACSs e ACEs, que fizeram o curso, que se disponibilizaram a enfrentar esse desafio, porque a gente sabe que a nossa jornada é muito árdua e mesmo assim se dedicaram a estudar, a adquirir conhecimento, melhorando a nossa qualificação, a nossa informação, nós temos com certeza como contribuir muito mais para a saúde básica, para poder orientar melhor o nosso comunitário”, completou a titular da Semsa, Shádia Fraxe.

Participam do evento ainda a diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), Tatyana Amorim, e dirigentes do Conasems e do Conselho Municipal de Saúde (CMS/Manaus).

