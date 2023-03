Prefeitura de Manaus realiza nova nomeação de aprovados no concurso da Semsa

Redação AM POST*

A Prefeitura de Manaus nomeou mais 45 candidatos aprovados no último concurso público da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa). O edital de nomeação, assinado pelo prefeito David Almeida, está publicado na edição do Diário Oficial do Município (DOM) da última quinta-feira, 2/3, e contempla 18 médicos e 27 profissionais de diversas categorias de nível médio, médio técnico e superior.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No início desta semana, o município já havia feito a nomeação de outros 674 aprovados, que têm até o dia 28 de março para se apresentar e tomar posse.

De acordo com a secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe, a nova nomeação está sendo feita para o preenchimento de vagas remanescentes das últimas convocações, após ultrapassados os prazos legais de apresentação e posse dos convocados. “Ficamos com esse número de vagas que não foram ocupadas por falta de apresentação dos candidatos, desistência ou pelo não preenchimento dos requisitos exigidos para a ocupação do cargo”, explica.

Dentre os médicos nomeados estão 17 clínicos gerais em regime de 40 horas de trabalho semanais e um urgencista. Os outros 27 nomeados são 6 Agentes Comunitários de Saúde, 11 assistentes em administração em regime de 40 horas semanais de trabalho, 3 técnicos em Saúde Bucal, 1 administrador geral, 1 advogado, 1 cirurgião dentista geral, 2 cirurgiões dentistas protesistas e 2 farmacêuticos gerais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O decreto de nomeação com a lista de nomes por ordem de classificação, conforme resultado final do concurso, pode ser conferido no site da Semsa (semsa.manaus.am.gov.br), no item Concursos, ou diretamente pelo link https://semsa.manaus.am.gov.br/servico_cidadao/?t=concursos.

De acordo com a Diretoria de Gestão e da Regulação do Trabalho em Saúde (DTRAB), o edital de Convocação dos profissionais nomeados, com as orientações e prazos para apresentação de documento e outros procedimentos admissionais, deve ser publicado na próxima edição do DOM.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Shádia Fraxe orienta que os aprovados acompanhem as publicações e providenciem os documentos e exames obrigatórios, estando atentos aos prazos. A secretária destaca que com as novas nomeações, a Semsa chega a mais de 50% do total de aprovados dentro do número de vagas já nomeados. Ela lembra que o cronograma da prefeitura prevê que ainda no segundo semestre serão chamados mais 500 aprovados e o restante será chamado em 2024.

“Seguimos cumprindo nosso compromisso de fortalecer a rede municipal de saúde com a incorporação dos novos profissionais e com respeito aos prazos do concurso. É uma satisfação receber os novos servidores da saúde municipal, que terão a missão de dar continuidade aos bons resultados da nossa atenção primária”, ressalta a secretária.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As provas do concurso da Semsa, que foi dividido em três editais com a oferta de 2.001 vagas de nível fundamental, médio, médio técnico e superior, foram realizadas ao longo de 2022. Os resultados também foram homologados ao longo do ano e os aprovados começaram a ser chamados em julho do ano passado. A validade do concurso é de dois anos, prorrogáveis por mais dois.