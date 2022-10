Prefeitura de Manaus realiza serviço de recapeamento asfáltico em famosa rua da Copa, no bairro Vila da Prata

Redação AM POST

Reconhecida por ser uma das ruas mais ornamentadas em época de Copa do Mundo, desde 1982, a rua Santa Izabel, no bairro Vila da Prata, zona Oeste da cidade, recebe, nesta sexta-feira, 21/10, os serviços de recapeamento asfáltico, por meio do programa “Asfalta Manaus”, da prefeitura.

A Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) trabalha a todo o vapor, com o apoio de 30 servidores, que aplicam na via uma média de mil toneladas de massa asfáltica, de forma gradativa, em aproximadamente 780 metros de extensão.

O fiscal da obra engenheiro Ladislon Dirane explica o trabalho que as equipes da Seminf estão realizando na rua e a importância em cumprir a meta de executar um serviço de qualidade.

“É mais uma famosa rua da Copa sendo beneficiada, e que não recebia serviços de infraestrutura por um longo período. A via estava bastante desgastada e com muitos buracos. O prefeito David Almeida e o secretário de Obras, Renato Júnior, determinaram que a nossa equipe trabalhasse, de forma cautelosa, para deixar a via com a sua trafegabilidade restaurada para a alegria e dignidade dos moradores”, concluiu Ladislon.

A professora Amanda Rodrigues, 28, conta as dificuldades que já enfrentou na sua rua durante os anos que permaneceu sem infraestrutura.

“Era totalmente intrafegável, uma dificuldade enorme para os carros passarem, muito buraco. Era algo impossível as crianças brincarem na rua e, quando chovia, piorava tudo. Mas agora, graças à prefeitura, as máquinas estão passando e está ficando bem bonita”, disse a professora.

O tapeceiro Rivelino Bentes, 59, também celebra a chegada do asfalto e conta como eram os serviços feitos antigamente na sua rua.

“Por anos, eu convivi com os buracos. Quando os serviços passavam por aqui, era só tapa-buracos, agora, estamos sendo privilegiados com um asfalto de verdade e de qualidade. Estou muito feliz”, disse Rivelino.