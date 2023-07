Prefeitura de Manaus recupera calçada e meio-fio em frente à escola municipal no bairro Compensa

As equipes da Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), recuperam, nesta segunda-feira, 31/7, setenta metros de calçada e meio-fio em frente à escola municipal Carlos Gomes, localizada no conjunto Ipase, bairro Compensa, na zona Oeste da capital.

“A calçada da instituição de ensino estava completamente deteriorada. Nós fomos acionados e, imediatamente, o prefeito David Almeida e o secretário de Obras, Renato Junior, determinaram a vinda das equipes da Seminf para que pudéssemos executar os serviços o quanto antes, garantindo a mobilidade de alunos, pais e funcionários, principalmente”, afirmou o subsecretário municipal de Serviços Básicos da Seminf, Efrain Aragão.

Uma equipe composta por dez homens atuou, inicialmente, na limpeza de toda a área ao redor da escola, para que os serviços de confecção de calçada e meio-fio pudessem ser iniciados. Quem passa pelo local, se mostra satisfeito com a obra.

“Eu tinha medo de passar por aqui e tropeçar com minha filha, porque essa calçada realmente estava horrível. É muito bom ver o pessoal da prefeitura aqui fazendo essa obra e eu agradeço ao prefeito David e ao secretário Renato, porque antes a gente tinha que passar com as crianças pela rua, passando perigo entre os carros. Estou torcendo para que a calçada fique pronta o mais rápido possível”, afirmou a dona de casa Elaine Soares.

Após concluídos os serviços, as equipes do Distrito de Obras responsável pela área seguem para outros trabalhos emergenciais em bairros da zona Oeste de Manaus, com a meta de devolver a trafegabilidade segura aos moradores.

Redação AM POST