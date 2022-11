Prefeitura de Manaus recupera rede de drenagem no bairro Novo Reino

Redação AM POST

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), atua, nesta quarta-feira, 9/11, na recuperação de uma rede de drenagem profunda na rua Fortaleza, bairro Novo Reino, zona Leste da capital. No local, a antiga tubulação foi obstruída com uma grande quantidade de lixo, impedindo a passagem das águas pluviais. Os tubos danificados, ao longo de 50 metros da via, serão todos substituídos por novas manilhas em concreto.

O engenheiro responsável pela obra, Édson Júnior, afirma que os moradores pediram ajuda à Prefeitura de Manaus após sofrerem com constantes alagamentos e erosões.

“Aqui encontramos uma rede de drenagem muito antiga e sem nenhum tipo de manutenção, o lixo acumulado impediu a passagem da água, quebrando os tubos e provocando erosões e alagamentos. Por esse motivo, sempre pedimos que as pessoas descartem o lixo regularmente. De forma emergencial, nossas equipes iniciaram os serviços para sanar o problema. A determinação do prefeito David Almeida e do secretário de Obras, Renato Júnior, é de que atuemos nessa área de forma célere, para que as famílias não voltem a ser prejudicadas”, explicou o engenheiro.

A rua Fortaleza abriga, além de residências, estabelecimentos comerciais e também é rota de passagem de ônibus do transporte coletivo. A dona de casa Francisca do Nascimento, 55 anos, mora no local há 12 anos e se mostra satisfeita com a obra.

“Essa parte da calçada e da rua começou a rachar há muitos dias até que se formou esse buraco, sendo muito perigoso passar por aqui. Por sorte, as casas não foram atingidas pela água, que também escorre aqui. Não demorou muito para que fizessem a obra, conversamos com o engenheiro, ele nos garantiu que o problema vai ser resolvido, e todos nós estamos muito satisfeitos”, afirmou a dona de casa.

Os trabalhos de implantação da nova tubulação em concreto serão finalizados nesta quinta-feira, 10. Após a implantação das manilhas, a equipe da prefeitura vai realizar serviços de drenagem superficial para a recuperação da calçada que foi atingida pela erosão, além da aplicação de asfalto no trecho comprometido.