Prefeitura de Manaus reforça regras de segurança na Ponta Negra durante o verão amazônico

Balneário só permite banho até as 17h e visitantes devem seguir regras para evitar acidentes.

Por Beatriz Silveira

10/08/2025 às 12:40

Notícias de Manaus – Com a chegada do verão amazônico e o aumento das temperaturas, a Prefeitura de Manaus reforça as orientações de segurança aos frequentadores da praia da Ponta Negra, na zona Oeste, especialmente no período noturno.

O horário autorizado para banho no balneário é das 8h às 17h. Após esse período, não há presença de guarda-vidas do Corpo de Bombeiros do Amazonas, e a baixa visibilidade do rio Negro aumenta os riscos, principalmente à noite.

O vice-presidente do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), Antônio Peixoto, destacou que o fluxo de visitantes tende a crescer no segundo semestre. “Todos são bem-vindos, mas é fundamental respeitar o horário de uso para banho. Depois das 17h, não há guarda-vidas. Evitem entrar no rio à noite ou de madrugada e aproveitem o longo período disponível durante o dia com segurança”, alertou.

A prefeitura recomenda seguir as marcações feitas pelos guarda-vidas, evitar o consumo excessivo de bebidas alcoólicas antes de nadar e redobrar os cuidados com crianças, idosos e pessoas com saúde frágil.

Leia também: Motorista é preso com seis tabletes de maconha na zona sul de Manaus

O uso de garrafas de vidro é proibido na faixa de areia e na água, para prevenir acidentes. Placas informativas foram instaladas ao longo da praia e devem ser respeitadas.

A segurança é reforçada por equipes da Guarda Municipal, com ciclopatrulha, Polícia Militar e bombeiros, que atuam na proteção dos banhistas e na preservação do patrimônio do complexo. A limpeza da área é garantida por equipes da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp).

Na última sexta-feira (8), a cota do rio Negro registrou 28,22 metros.

Acompanhar as notícias de Manaus é essencial para quem deseja estar por dentro do que está acontecendo na cidade. Manaus é repleta de história e cultura.

