Prefeitura de Manaus reforça serviços de limpeza nas principais seções eleitorais

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), reforçou os serviços operacionais em diversos pontos da capital, com o objetivo de manter a limpeza principalmente nas localidades onde se concentram o maior número de seções eleitorais nesta eleição.

De acordo com o secretário da Semulsp, Altervi Moreira, nesta sexta e sábado, 30/9 e 1/10, cerca de 150 agentes estão sendo direcionados para as atividades de capinagem, varrição e recolhimento de resíduos em áreas dos bairros Compensa, Cidade Nova, Japiim, Novo Aleixo, Adrianópolis, Centro e outros locais. Nos últimos dias, os procedimentos também ocorreram em avenidas que recebem um fluxo considerável de veículos e pedestres, a exemplo da Torquato Tapajós, Governador José Lindoso, Brasil, Constantino Nery, Rodrigo Otávio e Noel Nutels.

“A coleta de lixo percorrerá os pontos de descarte irregular em todas as zonas da cidade e avenidas principais, para manter sempre a cidade limpa. Nossos trabalhadores estarão com efetivo reforçado para atender os principais pontos de colégios eleitorais e o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM)”, detalha Altervi Moreira.

A Semulsp estará nas ruas com diversos trabalhadores entre garis, motoristas, encarregados e fiscais, neste domingo, 2/10, em ritmo de plantão, com o serviço de coleta domiciliar e varrição durante o período eleitoral. Já no período noturno, mais de 150 trabalhadores estarão escalados para atender as principais áreas onde estão localizados os colégios eleitorais e o TRE. A equipe operacional da Semulsp estará atenta ao descarte irregular de santinhos em via pública durante o domingo.

O secretário informou ainda que na segunda-feira, 3/10, a programação será voltada para o repasse nos locais de votação, exceto as equipes que atendem as regiões de praias, bem como a varrição na área central.