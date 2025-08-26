Prefeitura de Manaus reforça transporte público para festival #SouManaus Passo a Paço 2025

Notícias de Manaus – A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), preparou um esquema especial de transporte público para o festival “#SouManaus Passo a Paço 2025”, que acontece nos dias 5, 6 e 7 de setembro. Durante o evento, diversas linhas de ônibus terão viagens extras, inclusive durante a madrugada, para atender o grande público esperado na área central da cidade.

PUBLICIDADE

Entre as linhas que terão operação estendida estão a 121, 227, 340, 422, 440, 612, 126, 214, 219, 315, 321, 356, 443, 448, 500, 540, 560, 604, 621, 640, 650, 652 e 676. Além disso, 25 ônibus de apoio estarão de prontidão para reforçar o atendimento conforme a demanda, sob orientação de fiscais de transporte e empresas operadoras.

Mudanças específicas também foram programadas para facilitar a circulação. A partir das 19h, as linhas que passam pela avenida Epaminondas e pelo Terminal Central deverão seguir pelo corredor próximo à igreja e praça da Matriz. O corredor do Terminal Central próximo ao Banco do Brasil ficará inoperante nesse período.

PUBLICIDADE

Leia mais: Prefeitura de Manaus garante acordo entre rodoviários e empresas de ônibus e evita greve de ônibus

As linhas 302 e 305 terão o terminal de bairro transferido para a praça da Saudade entre os dias 29 de agosto e 9 de setembro devido à interdição da rua Tamandaré. Já no domingo (7/9), as linhas 604 e 676 iniciarão operação às 15h para reforço no evento, enquanto a linha 121 substituirá a linha 019 com frota de dois veículos.

A vice-presidente de Transporte do IMMU, Viviane Cabral, destacou que o reforço da frota e o planejamento especial têm como objetivo garantir um transporte público eficiente e seguro. “O IMMU está com uma operação especial montada para assegurar que todos os participantes do festival cheguem e saiam do evento com tranquilidade. Estamos reforçando a frota com 25 ônibus extras e monitorando o trânsito para manter a fluidez e segurança”, afirmou.

Segundo a vice-presidente, a atuação das equipes de fiscalização será intensificada para atender à demanda após o encerramento das atividades, garantindo conforto e organização no transporte do público.