Prefeitura de Manaus se manifesta sobre serviço de aplicativo por moto na cidade: “é irregular”

A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), se manifestou em nota e disse que é irregular o transporte de passageiros em veículos de duas rodas. O município se manifestou após um condutor filmar o momento em que a moto dele foi apreendida.

Motociclistas da categoria se manifestam na Avenida Brasil na manhã desta sexta-feira (3), pela regulamentação de serviço de aplicativo por moto na capital. O grupo fez uma parada em frente à sede do Governo do Amazonas, na altura do bairro Compensa.

Embora enfatize que o serviço não é regulamentado em Manaus, a nota, assinada pelo IMMU, nega qualquer operação voltada a apreensão de motos em Manaus. “Não está em curso no momento, nenhuma campanha de fiscalização para o cumprimento da legislação vigente. Qualquer caso do gênero é analisado cuidadosamente pelo órgão”, diz um trecho.

Leia nota na íntegra:

A Prefeitura de Manaus por meio do IMMU informa, também, que tem como maior preocupação, além do cumprimento da lei, a segurança das pessoas no trânsito. E que está trabalhando para propor medidas que garantam a exploração desse tipo de serviço priorizando a integridade física de todos: condutores, passageiros e pedestres.

Infelizmente, o número de acidentes envolvendo motociclistas é elevado, constituindo a maioria dos casos, e essa realidade é motivo de grande preocupação da administração municipal. Todos os esforços buscam, sobretudo, um trânsito menos violento e mais seguro.