Prefeitura de Manaus vai conceder revisão de percentual automático do Bolsa Universidade

A Prefeitura de Manaus vai conceder a revisão de percentual das bolsas de estudos dos beneficiários do Programa Bolsa Universidade (PBU). Com a mudança, automaticamente, os bolsistas de 50% passarão para 75% e os bolsistas de 75% passarão para 100% de desconto nos cursos de graduação.

A medida se aplicará a um total de 175 bolsistas integrados à modalidade com isenção tributária e que possuem prazo de vigência até o segundo semestre de 2023. O processo é coordenado pela Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi), vinculada à Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad).

De acordo com o diretor-geral da Espi/Semad, Júnior Nunes, a mudança é uma ação designada pelo prefeito David Almeida, visando a permanência e o retorno social do programa, que atende pessoas com renda familiar de até 1,5 salário mínimo.

“Considerando a atual conjuntura social e econômica em decorrência da pandemia da Covid-19, que gerou uma grande parcela de desempregados e, consequente, dificuldade financeira da maioria da população já atendida pelo programa, a Semad viabilizou um estudo técnico, para tornar possível essa revisão de percentual aos beneficiários do PBU dessa modalidade”, destacou o diretor-geral.

O aumento de percentual do benefício será feito automaticamente pela Espi/Semad, sem a necessidade do comparecimento presencial do beneficiário no setor de Atendimento ao Bolsista.

Para saber se foi contemplado com o aumento do benefício, o bolsista deve acessar o endereço http://sgbu.manaus.am.gov.br, com login e senha, e emitir o Comprovante de Bolsista, onde consta a modalidade do benefício.