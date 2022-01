Prefeitura de Manaus vai contratar 500 profissionais da saúde em meio a nova onda de Covid-19, diz David Almeida

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O prefeito de Manaus David Almeida anunciou em coletiva de imprensa na manhã desta sexta-feira (14), no posto de testagem Studio 5, a contratação de 500 profissionais da saúde, entre médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, devido ao afastamento de cerca 1.500 funcionários diagnosticados com Covid-19 além da disparada de casos da doença no estado.

De acordo com David, a prefeitura irá contratar os profissionais já na próxima semana para que novos postos de atendimentos sejam disponibilizados nas unidades de saúde do município.

“Do final de dezembro até agora, 1.505 servidores pediram afastamentos porque testaram positivo para a Covid-19. Devido a isso, o nosso grande problema é a questão da mão de obra. Os casos explodiram e vamos contratar profissionais para trabalharem nos nossos centros de vacinação e testagem”, informou.

David Almeida tabém informou que 78% das pessoas internadas com Covid-19 nos hospitais da capital não completaram o seu ciclo vacinal. Por causa dessa demanda, a gestão municipal abriu mais de 50 pontos de vacinação, incluindo supermercados e shoppings. Esses espaços contam com uma equipe completa de saúde da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), que já realiza todo o atendimento inicial contra a doença.

“Nós temos uma rede de proteção muito grande, o escudo chamado vacina. Que todos possam procurar um posto de vacinação, para que possamos estar protegidos neste momento tão importante. Hoje, dia 14, é muito diferente do que nós vivemos nesse mesmo período, no ano passado. Com o avanço da vacinação, temos uma realidade diferente, inclusive as nossas Unidades Básicas de Saúde estão prontas com a dispensação de medicamentos. As pessoas que testam positivo já recebem toda a medicação prescrita pelo médico”, explicou o prefeito.

Almeida enfatizou a importância da população manauara buscar os postos de vacinação para completar o ciclo vacinal contra a Covid-19 e não desacreditar na ciência em detrimento de preferências políticas ou orientação religiosa.

“Em matéria de saúde, ouça o seu médico e a ciência. Não ouça o seu líder religioso, nem a sua preferência política. Cuide da sua família, da sua saúde e procure um centro de atendimento de atenção básica da Prefeitura de Manaus ou do governo do Estado. A vacina salva vidas”, afirmou Almeida, na coletiva realizada nesta manhã de sexta, 14/1, no Centro Municipal de Testagem para Covid-19, no Studio 5.

Vacinação infantil e testagem

Previstas para desembarcarem no Amazonas ainda nesta sexta-feira, 14, as doses de vacina ao público infantil serão disponibilizadas à população de Manaus na próxima segunda-feira, 17/1, em quatros pontos da capital.

São eles: Parque Cidade da Criança, localizado na avenida André Araújo, Aleixo, zona Sul; Shopping Via Norte, na avenida Arquiteto José Henrique Rodrigues, Monte das Oliveiras, zona Norte; Clube do Trabalhador Sesi, na alameda Cosme Ferreira, Coroado, zona Leste; e Centro de Convivência da Família Magdalena Arce Daou, avenida Brasil, Santo Antônio, zona Oeste.

Além disso, também na segunda-feira, o Centro de Convenções Vasco Vasques, localizado na avenida Constantino Nery, Flores, zona Centro-Oeste, será transformado em um novo posto de testagem.