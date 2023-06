Prefeitura de Manaus vai investigar responsáveis por quebra de mureta no CSU

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o momento em que pessoas quebram mureta e grades do Centro Social Urbano (CSU), na tarde deste domingo (19), para transformar o espaço em um estacionamento rotativo.

O movimento no local se intensifica durante o festival folclórico que acontece no CSU, situado no bairro Parque Dez, zona centro-sul de Manaus. A Prefeitura de Manaus divulgou nota informando que vai apurar o caso a fim de “identificar os responsáveis pela depredação de bem público”.

De acordo com a Secretaria Municipal da Mulher Assistência Social e Cidadania (Semasc), não foi dada autorização para destruição das estruturas e funcionamento de estacionamento rotativo no local.

Ainda conforme a Prefeitura, uma investigação interna vai identificar as pessoas envolvidas no caso e tomar as devidas providências. Além disso, os danos causados ao CSU serão reparados ainda nesta segunda-feira (19).

“Hoje, representantes do IMMU também estarão em reunião com os responsáveis pelo evento, para que sejam tomadas as medidas necessárias”, informa a nota.

