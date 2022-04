Prefeitura destaca 36 projetos voltados para o impulsionamento turístico e cultural de Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A Prefeitura de Manaus avaliou, por meio do Comitê de Gestão Estratégica Municipal (CGE), 36 projetos e ações por eixo de atuação da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult). No detalhamento do orçamento previsto para 2022, a fundação reservou aproximadamente 60% do recurso do Tesouro para ações previstas em lei e para investimentos.

Os projetos e indicadores apresentados na última quinta-feira, 31/3, no Centro de Arqueologia de Manaus (CAM), foram atualizados durante a oficina de elaboração do Planejamento Estratégico (PE) da Manauscult, para o período 2021-2024. Estiveram presentes o diretor-presidente da Manauscult, os membros do CGE e a gestora de planejamento do Conselho Municipal de Cultura (Concultura).

O diretor-presidente da Manauscult, Alonso Oliveira, destacou, durante balanço de ações, os principais itens do Plano de Governo do prefeito David Almeida, alcançados no primeiro ano de gestão, que atendem, inclusive, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU) para o Pacto Global – Agenda 2030.

“Em 2021, mesmo com os severos reflexos da pandemia, trabalhamos intensamente para minorar os impactos causados diretamente aos artistas e operadores do turismo. Fomentamos a cadeia cultural e criativa por meio de editais, cursos de formação, mostra de artes integradas, festival folclórico (on-line), oficinas de turismo, apoio e realização de eventos. E com ações integradas, a Prefeitura de Manaus vem requalificando a cidade para proporcionar um melhor acolhimento e prestação de serviços aos turistas”, disse Alonso.

Alessandro Moreira, membro do Comitê Gestor Estratégico Municipal, explicou que o Planejamento Estratégico 2021-2024 estrutura as ações de curto e médio prazo que integram o esforço inicial da prefeitura no alinhamento para a Agenda 2030.

“A gestão David Almeida busca aperfeiçoar ações e iniciativas de programas estratégicos, que compõem o Plano Plurianual (PPA), para que alcancem crescimento econômico, desenvolvimento social e persigam os 17 eixos participativos do Planejamento Estratégico Manaus Cidade Global”, ressaltou.

“O documento que recebemos reúne projetos administrativos, estratégicos e de investimentos, além de ações previstas em lei. A Manauscult está fazendo seu dever de casa. Estamos satisfeitos com o que foi apresentado e com o plano de ação de cada projeto básico. Ele vai nortear, inclusive, a divulgação das ações da Prefeitura de Manaus para a Cultura e o Turismo”, concluiu Alessandro Moreira.

Os gestores da Manauscult e Concultura, com suas equipes técnicas, com seu público-alvo, fizeram um diagnóstico da sua área de atuação e definiram as prioridades para o período 2021-2024, frente ao novo cenário de pós-pandemia.

Conheça os principais projetos e ações previstas para 2021-2024. São 36 itens divididos por eixo de atuação.

Projetos administrativos

Gerenciamento do patrimônio histórico e cultural; implantação, manutenção e gestão de equipamentos culturais; reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural.

Ações previstas em lei

Implantar lei de incentivo à cultura; conexões culturais/Editais Prêmios; Festival Folclórico nas Comunidades; promoção e realização do aniversário de Manaus; promoção e realização do réveillon da cidade de Manaus; Manaus: Turismo Sustentável e de Base Comunitária.

Projetos estratégico/investimento

Aplicativo de serviços; capacitação turística (Qualifica TUR); Arte por toda parte; Cadastra Artista Manauara; Café com cultura; Cine Curumim Itinerante; Divulga Manaus; Farol do Conhecimento; Festival Multicultural de Artes Integradas; Memória Manaus; Mostra Indígena; Programa de Formação Artístico Cultural – Promfac; realização de oficinas artísticas; Sistema Municipal de Bibliotecas – SMB; Catamarã Turístico; Conheça Manaus / Sou Manaus; Manaus das Águas: Turismo & Adventure; Material Promocional de Manaus; capacitação e qualificação do turismo; Plano Municipal de Turismo (turismo sustentável, marketing estratégico, Proturismo e planeja turismo); portais de identificação visual da cidade de Manaus; sinalização turística do Centro Histórico de Manaus; Termômetro do Turismo de Manaus; turismo social; Plano de Marketing Estratégico de Manaus e definição da marca Manaus.