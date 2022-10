Prefeitura disponibiliza ônibus até de madrugada no Boi Manaus

Redação AM POST

A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) preparou uma operação especial de transporte para atender os brincantes que estão prestigiando as três noites do Boi Manaus 2022, evento em comemoração aos 353 anos de Manaus. Além das 40 linhas que já atendem as imediações, 12 veículos estão à disposição, até às 3h, para fazer viagens de apoio a diversos bairros da cidade, de acordo com a necessidade dos usuários de transporte

Continua depois da Publicidade

Outras 19 linhas fazem viagens extras para atender os usuários. São as linhas: 010, 213, 214, 215, 219, 227, 306, 356, 448, 455, 500, 560, 640, 678, A200, A206, A225, 540 e 652.

Os usuários devem ficar atentos a interdição que ocorre neste domingo, 23/10, a partir das 15h, até o final do evento na avenida Pedro Teixeira, entre a avenida do Samba e avenida Constantino Nery.

Por causa da interdição, as linhas 010, A036, A200, A204, 207, 213, 214, 215 e 223, no sentido Centro, irão transitar normal até a Av. Dom Pedro e então seguir pela avenida Dr. Theomário Pinto, avenida Constantino Nery (Retorno no Bilhares), avenida Constantino Nery e Estação Arena.

Continua depois da Publicidade

Em relação às linhas A202, A206, A222 e A225, no sentido Centro, estas seguirão normal até a avenida Loris Cordovil e depois: rua Vivaldo Lima, travessa dos Franceses, Desdor. João Machado, avenida Djalma Batista, rua João Valério, avenida Constantino Nery, Normal.

Por sua vez, a linha 219 – também no sentido Centro – irá transitar normal até a avenida Loris Cordovil e então seguir pelas: rua Vivaldo Lima, travessa dos Franceses, Desdor. João Machado, avenida Constantino Nery e normal.

Continua depois da Publicidade

Durante este período, agentes de trânsito da Prefeitura de Manaus estarão no local para monitorar as alterações e orientar motoristas com a indicação de vias adjacentes.