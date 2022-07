Prefeitura divulga dados de vacinação contra a Covid-19 em Manaus com a inclusão de crianças acima de 3 anos

Redação AM POST

A Prefeitura de Manaus informa que 4.612.795 doses de vacina contra a Covid-19 já foram aplicadas na capital. Os dados foram atualizados pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) nesta terça-feira, 19/7, com base no Sistema Municipal de Vacinação (SMV-Covid). Nos últimos seis dias, 53.989 pessoas foram vacinadas em um dos pontos disponibilizados pelo município para o atendimento da população acima de 3 anos de idade.

Conforme o SMV, 1.567.332 pessoas ainda não receberam a primeira dose da vacina ou estão atrasadas com as doses subsequentes. Os que não receberam nenhuma dose somam 233.807 e os que estão em atraso com a segunda dose chegam a 254.836 pessoas.

O total dos usuários que estão em atraso com a terceira dose é de 686.356 e os atrasados com a quarta dose são 363.398 pessoas. A terceira dose está permitida para o público a partir de 12 anos de idade e a quarta, para os que têm 18 anos ou mais. Nos dois casos, o intervalo entre doses deve ser de, no mínimo, quatro meses.

Ainda de acordo com os dados oficiais da Semsa, o total de pessoas que iniciaram o esquema vacinal é de 1.882.024, representando 87,6% da população vacinável. Dessas, 1.645.560 completaram o ciclo inicial (duas doses ou dose única), o que representa 77,8% da população vacinável. Nos últimos cinco dias, 4.702 pessoas receberam a primeira dose e 5.536 receberam a segunda dose.

Os que já receberam três doses do imunizante contra a Covid chegam a 863.565 pessoas, 19.019 a mais do que o observado na última quarta-feira. E os que já tomaram a quarta dose são 251.927 pessoas, 24.477 a mais do que na semana anterior.

O SMV e o Vacinômetro (https://vacinometro.manaus.am.gov.br), plataforma da prefeitura para acompanhamento da vacinação contra a Covid em Manaus, já foram ajustados e agora incluem a população de 3 e 4 anos de idade, que começou a ser vacinada na última segunda-feira, 18. Com o ajuste, a população vacinável (a partir de 3 anos) subiu para 2.115.740 pessoas.