Prefeitura divulga o #SouManaus 2023 com ações durante o Festival Folclórico de Parintins

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Comunicação (Semcom) e da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), vem ampliando a divulgação do “#SouManaus – Passo a Paço 2023”, o maior festival de artes integradas da região Norte do país, que será realizado nos dias 5, 6 e 7 de setembro no centro histórico da capital amazonense.

Visando atrair mais turistas para o evento deste ano, na manhã desta quinta-feira, 29/6, foi iniciada uma ação de publicidade em três pontos de Parintins, segundo município mais populoso do estado, conforme estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e que receberá neste final de semana o 56º Festival Folclórico. A estimativa é que a ilha receba mais de 100 mil visitantes.

Até o próximo domingo, 2/7, equipes da Prefeitura de Manaus vão distribuir folhetos do #SouManaus no aeroporto Regional Júlio Belém, no Porto de Parintins e no Turistódromo, espaço criado pelo governo do Estado dedicado aos turistas.

Para o titular da Semcom, Israel Conte, essas ações serão fundamentais para que a edição de 2023 seja maior que a do ano passado, principalmente contando com a presença de turistas de municípios e estados vizinhos.

“O #SouManaus ganhou uma nova dimensão na gestão do prefeito David Almeida. Em 2022, nós batemos o recorde de público e contamos com superatrações. Em 2023, não será diferente, e avançamos, em parceria com a Manauscult, na divulgação para outros municípios. Nós já tivemos campanhas em Santarém (PA), agora estamos no festival de Parintins para abarcar turistas do Brasil inteiro, e ainda vamos até Belém (PA), e tudo isso para promover esse festival que já é sucesso e vai explodir ainda mais em 2023, gerando oportunidades, empregos, renda e promovendo o turismo na nossa cidade”, enfatizou Conte.

Em 2022, os espaços do “#SouManaus – Passo a Paço” chegaram a atingir capacidade máxima de público, reunindo mais de 380 mil durante os dias do festival. Para a edição deste ano, a Prefeitura de Manaus já confirmou a presença das atrações nacionais Zeca Pagodinho, Zé Felipe, Kevin o Chris, Marina Sena, Léo Magalhães e Humberto Gessinger, além de reunir mais de 600 atrações locais de diferentes segmentos, como gastronomia, moda, dança, teatro, cinema, música, artesanato, arte circense, dentre outros.

O diretor-presidente da Manauscult, Osvaldo Cardoso, destacou o resultado positivo atingido pelo festival em 2022, que movimentou mais de R$ 10 milhões na economia local.

“É importante salientar que 6,3% do PIB nacional é proveniente da Cultura. Então, é muito importante o investimento da Prefeitura de Manaus no #SouManaus e, principalmente, o resgate do centro histórico. Tivemos uma movimentação econômica que passou dos R$ 10 milhões. Isso demonstra a magnitude do evento que vem crescendo. Apesar de ser um festival jovem com apenas 8 anos, já somos o segundo maior do Brasil em artes integrais e estamos buscando o primeiro lugar”, afirmou Cardoso.

Artistas locais

Osvaldo Cardoso aproveitou para salientar que o “#SouManaus – Passa a Passo”, é uma ótima oportunidade para que artistas locais possam divulgar seus trabalhos e abrir portas para outras regiões.

“É muito importante essa junção de forças de artistas nacionais com artistas locais, esta é a receita certa para o sucesso do evento. Nós teremos mais de 600 apresentações de artistas locais de diversos segmentos, porque é um festival de artes integrais, e a projeção que o artista local recebe como festival é fantástica. Recebemos muitos e-mails de agradecimento e isso é gratificante. Por isso, tenho certeza que teremos o maior #SouManaus de todos os tempos. Dias 5, 6 e 7 de setembro, nós vamos surpreender a todos”, finalizou.

Redação AM POST