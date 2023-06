Prefeitura divulga ‘#SouManaus Passo a Paço 2023’ no ‘Turistódromo’ do Governo do Amazonas em Parintins

A Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult) e da Secretaria Municipal de Comunicação (Semcom), iniciou, em Parintins (distante 369 quilômetros de Manaus), a divulgação do maior festival de artes integradas do Norte, o “#SouManaus Passo a Paço 2023”, que acontecerá nos dias 5, 6 e 7 de setembro, no centro histórico da capital amazonense.

A ação ocorre no “Turistódromo” do governo do Amazonas, espaço criado pela Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur) voltado ao visitante que desembarca na ilha Tupinambarana.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Osvaldo Cardoso, diretor-presidente da Manauscult, explica que, este ano, o principal objetivo do “#SouManaus Passo a Paço 2023” é posicionar o destino Manaus no calendário do turismo de eventos do Brasil, fortalecer o trade turístico da cidade e trazer economicidade para o erário.

“Manaus tem muitas potencialidades, sobretudo no turismo, e nós estamos trabalhando para que este ano o #SouManaus ganhe musculatura para entrar no hub dos megaeventos do país. Poucos reúnem diversidade e multiculturalidade com representatividade nos 11 tipos de arte: música, dança, pintura, escultura, teatro, literatura, cinema, fotografia, História em Quadrinhos (HQ), jogos eletrônicos e arte digital. Daí a importância em reforçar a divulgação do evento em outras cidades”, explica.

Ainda de acordo com Osvaldo Cardoso, os megaeventos do calendário oficial da cidade contribuíram para o aquecimento do setor turístico em 2022.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Os dados do Índice de Atividades Turísticas, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontam um saldo positivo no volume de atividades turísticas e movimentação financeira. Ou seja, investir em cultura movimenta toda a cadeia produtiva da cidade. Está mais do que claro que investir em cultura é um bom negócio”, conclui.

Dentre as ações programadas para o “Turistódromo”, a Semcom preparou um material promocional do #SouManaus respeitando as cores dos bois-bumbás da ilha e agregou novos elementos à marca da oitava edição do evento, que vai abordar a sustentabilidade, ancestralidade e inovação tecnológica.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para o secretário de Comunicação da Prefeitura de Manaus, Israel Conte, este ano o #SouManaus terá uma divulgação ainda mais robusta e estratégica.

“O Sou Manaus ganhou uma nova dimensão na gestão do prefeito David Almeida. Em 2022, primeiro ano com o novo formato, batemos recorde de público com superatrações. Em 2023, não será diferente. A ideia de estar antes no Festival de Parintins é estratégica e amplia ainda mais a divulgação deste evento, que promove a inclusão, gera oportunidades de emprego e fomenta o turismo em nossa cidade”, destaca o secretário de Comunicação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O espaço da Prefeitura de Manaus, dentro do Turistódromo, funciona das 9h às 18h, com um estande de informação e divulgação do “#SouManaus Passo a Paço 2023” aos turistas que visitarem o local, que está ao lado da catedral Nossa Senhora do Carmo, centro de Parintins, até o próximo domingo, 2/7.

Redação AM POST