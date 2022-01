Prefeitura diz que aguarda orientação do Ministério da Saúde para começar a vacinar crianças contra Covid em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A Prefeitura de Manaus informou que aguarda nota técnica e o envio de doses pelo Ministério da Saúde para programar a vacinação contra a Covid-19 das crianças de 5 a 11 anos na capital.

A inclusão desse público no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 foi anunciada, oficialmente, na tarde de quarta-feira, 5/1, pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Na ocasião, foi apresentada uma estimativa de entrega no Brasil do primeiro lote de vacinas pediátricas para a próxima quinta-feira, 13/1. A distribuição aos estados, segundo o ministro, começará a ser feita no dia seguinte, se o cronograma for cumprido.

Após o recebimento, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), que coordena a campanha de vacinação contra a Covid-19 em Manaus, definirá a estratégia para atender esse público, considerando as quantidades de doses por remessa.