Prefeitura diz que se limitará a organizar o trânsito em ‘motociata’ de Bolsonaro em Manaus

A Prefeitura de Manaus informou em nota que sua atuação durante a “motociata” com a participação do presidente da República, Jair Bolsonaro, marcada para acontecer no sábado, 17/7, na capital amazonense, se limitará à organização do trânsito durante o trajeto, atribuição que compete ao Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU). A ação se dará em parceria com órgãos federais e do governo do Estado.

A manifestação da Prefeitura de Manaus ocorre cinco dias depois de o delegado de Polícia Civil João Victor Tayah ingressar na Justiça para use recursos públicos para apoiar o evento do presidente da República.

Na ação popular ajuizada no dia 8 deste mês, Tayah disse que notícia veiculada no site oficial da Prefeitura de Manaus, no dia 5 deste mês, foi informado que haveria “o apoio com água, banheiro e mobilidade, por meio de toda a estrutura municipal”.

No sábado, o deputado federal José Ricardo (PT) também recorreu aos órgãos de controle para impedir que a Prefeitura de Manaus gastasse dinheiro público na realização do evento.