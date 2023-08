A Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), realiza, nesta sexta-feira, 25/8, às 15h, uma visita técnica com a Câmara Municipal de Manaus (CMM), na estrutura que está sendo montada para o maior festival de artes integradas do Norte do país, o “#SouManaus Passo a Paço 2023”, na área portuária da cidade, localizada no centro histórico.

O #SouManaus Passo a Paço 2023, realizado pela Prefeitura de Manaus, é um megaevento turístico-cultural, que integra o calendário oficial da cidade, e vem para potencializar a carreira dos fazedores de cultura e posicionar a cidade entre os maiores destinos turísticos da América Latina. Este ano, o evento, que chega à sua 8ª edição, acontecerá nos dias 5, 6 e 7 de setembro, no entorno do Paço Municipal, no centro histórico, com entrada gratuita. Em três dias de evento, a expectativa para este ano é de 500 mil pessoas presentes.

SERVIÇO:

O quê – Prefeitura e CMM realizam vistoria técnica na estrutura do #SouManaus2023

Quando – Sexta-feira, 25/8

Horário – 15h

Local – Plataforma Malcher, na área portuária, Centro, zona Sul

