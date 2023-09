Manaus/AM– A Prefeitura de Manaus informou em nota que vai manter os feriados da Semana da Pátria de 5 e 7 de setembro, Dia da Elevação do Amazonas à Categoria de Província e Dia da Independência do Brasil, respectivamente e na sexta-feira (8), será ponto facultativo no município.

Vale lembrar que em decreto publicado no Diário Oficial, o Governo do Amazonas transferiu o uso do feriado de 5 de setembro para o dia 8. Com isso, o feriadão no estado chegará a cinco dias seguidos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Veja mais sobre Prefeitura de Manaus Últimas notícias de Manaus e do Amazonas

De acordo com a prefeitura de Manaus, na segunda-feira e quarta-feira, 4 e 6 de setembro, o expediente será normal, conforme decreto municipal de 31 de janeiro de 2023.

Acompanhe nosso Podcast ao vivo em: Amazônia TV. Clique aqui.

Redação AM POST*