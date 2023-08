Visando difundir conhecimentos sobre o cuidado de urgência em saúde, a Prefeitura de Manaus promoveu, na tarde desta sexta-feira, 25/8, a I Jornada de Práticas Avançadas de Enfermagem no Atendimento Pré-Hospitalar. Coordenada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192), da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), a atividade ocorreu no auditório da Escola Superior de Ciências da Saúde (ESA) da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), no bairro Cachoeirinha, zona Sul.

Com a coordenação geral da enfermeira doutora Gisele Torrente, o evento teve a participação de especialistas de renome na área da enfermagem pré-hospitalar, as enfermeiras doutoras Beatriz Rosana Toso, professora da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste), e Marisa Malvestio, membro da Comissão de Urgência e Emergência do Conselho Federal de Enfermagem (Cofen); e a enfermeira mestra Leda Lima Sobral, servidora do Samu Manaus.

A diretora do Samu Manaus, Elen Assunção, assinalou a importância do encontro para a atuação dos profissionais da área de enfermagem em práticas avançadas, em vista da regulamentação, aprovada pelo Cofen no ano passado, do Suporte Intermediário de Vida (SIV) no Atendimento Pré-Hospitalar (APH) nos serviços públicos e privados.

“Temos hoje uma propositura de realizar o atendimento em SIV, que já é regulamentado pelo Cofen. As palestras e orientações desse encontro vão no sentido de aprimorar a assistência de enfermagem prestada a esses pacientes, principalmente no serviço móvel”, afirmou a diretora.

Programação

Após a abertura, que teve a participação do subsecretário de Gestão da Saúde da Semsa, Djalma Coelho, a agenda da jornada iniciou com palestra de Beatriz Rosana Toso, via teleconferência, sobre o tema “O processo formativo das práticas avançadas no Brasil e no mundo”.

A seguir, também mediante teleconferência, Marisa Malvestio fez apresentação com enfoque nas “Práticas avançadas no Atendimento Pré-Hospitalar: experiências exitosas no Brasil”. A programação se encerrou com palestra presencial de Leda Lima Sobral, tendo como tema o “Cenário das práticas avançadas de enfermagem no Samu Manaus”.

Redação AM POST