Prefeitura entrega R$ 182 mil aos ganhadores do sorteio especial da Nota Premiada Manaus

Redação AM POST

A Prefeitura de Manaus entregou, nesta quinta-feira, 30/12, as premiações referentes ao sorteio especial nº 2021-13 da campanha Nota Premiada Manaus. Foram 28 felizardos e 13 instituições sociais, que dividiram um total de R$ 182 mil em premiações, incluindo o prêmio especial anual de R$ 50 mil.

“Encerramos o ano felizes com os resultados da campanha. Estamos chegando a 80 mil inscritos no site e esse número só cresce, visto que as premiações mensais continuarão ao longo do próximo ano. Agradecemos ao prefeito de Manaus, David Almeida, por apoiar essa campanha que, além de promover a educação fiscal e combater a sonegação de tributos, também ajuda as instituições sociais da nossa cidade e suas ações”, avaliou o subsecretário da Receita da Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação (Semef), Armínio Pontes.

Esteve presente na cerimônia de entrega dos cheques simbólicos – ocorrida no auditório da Semef, anexo da central Manaus Atende, na avenida Japurá, Centro, a vendedora Maria Mônica Santos, ganhadora do prêmio especial de R$ 50 mil. A sortuda relatou que seu cupom premiado veio de uma Nota Fiscal de Serviços (NFS-e) solicitada por ela em uma clínica de estética e depilação.

“Tenho adotado o hábito de pedir meu CPF, tanto nas notas de serviços quanto nas de consumo. Tenho consciência que isso colabora com a arrecadação de impostos da prefeitura, que tem realizado um trabalho abrangente com muitos investimentos em nossa cidade, temos acompanhado isso. Vou continuar exigindo minha nota, para continuar ajudando na campanha e colaborando com as instituições”, ressaltou a ganhadora.

Monica indicou para o prêmio social a instituição Lar das Marias, que recebeu uma premiação equivalente a 40% do prêmio especial, R$ 20 mil. A diretora administrativa do Lar, Maria de Fátima Rodrigues, comemorou mais uma premiação para as ações da instituição. O Lar das Marias foi uma das mais indicadas aos prêmios sociais ao longo deste ano. Somente neste último sorteio especial, cinco ganhadores indicaram a entidade beneficente.

“As premiações significaram muito, principalmente em mais um ano de pandemia, que a gente não pode trabalhar em novos eventos que angariam fundos para manter a casa e sustentar as mulheres que são assistidas por nós. A gente trabalha muito na divulgação da campanha e graças a Deus tem surtido efeito”, declarou a diretora do Lar, ao afirmar que mais de 20 mulheres estão hospedadas atualmente no local com acompanhantes, além das 60 famílias de pacientes, que estão cadastradas e recebem apoio da instituição.

Sorteios

Os sorteios da campanha continuarão em 2022. O primeiro já está marcado para o dia 26 de janeiro. Para concorrer é necessário realizar um breve cadastro na página da campanha (http://notapremiada.manaus.am.gov.br). Ao preencher os dados, o cidadão já deverá escolher uma das instituições listadas para também ser premiada, caso seja sorteado.

Realizado o cadastro, o cidadão já pode pedir para incluir seu CPF nas suas Notas Fiscais de Serviços, que podem ser exigidas em quaisquer estabelecimentos prestadores de serviços da capital como: escolas, cursinhos, clínicas médicas, academias de ginástica, cinemas, mecânicas, salões de beleza, entre outros. A lista completa de prestadores de serviços que são obrigados a emitir o documento fiscal está disponível no site da campanha Nota Premiada Manaus, na internet.

A cada R$ 15 acumulados em serviços acobertados por documentos fiscais registrados com o CPF, o participante receberá um cupom eletrônico, para participar dos sorteios. Poderão ser acumulados a quantidade máxima de 200 cupons eletrônicos por período de apuração. O sorteio dos cupons contemplados será efetuado de forma eletrônica com base em números sorteados em extração da Loteria Federal.