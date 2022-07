Prefeitura entrega R$ 85 mil em prêmios aos contemplados de mais um sorteio do ‘IPTU Premiado’

Redação AM POST

Os contribuintes contemplados no sorteio de nº 2022-04 da campanha “IPTU Premiado”, da Prefeitura de Manaus, receberam, nesta quarta-feira, 27/7, premiações que somam R$ 85 mil reais. A entrega dos cheques simbólicos aconteceu no auditório da Subsecretaria da Receita da Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação (Semef), no Centro.

Segundo o subsecretário da Receita da Semef, Armínio Pontes, mais uma vez, o sorteio foi realizado eletronicamente, com base nos números extraídos pela Loteria Federal. Os contribuintes do IPTU que pagam em dia suas parcelas concorrem a prêmios mensais que variam de R$ 2 mil a R$ 20 mil, além dos prêmios de R$ 50 mil e R$ 100 mil reais, que serão sorteados no final deste ano.

“O IPTU tem uma função social muito importante, pois, a partir desse recurso financeiro, a prefeitura aplica em melhorias de infraestrutura voltadas para a saúde, educação e outros investimentos que a sociedade precisa. Dessa forma, tornamos a cidade mais alegre e melhor para se viver”, ressaltou Armínio.

A industriária Keila Brito, uma das contempladas neste sorteio, enfatizou que sempre procura pagar o seu IPTU dentro do prazo, e algumas vezes prefere pagar o imposto em cota única, tudo para concorrer aos prêmios. Agora, com o cheque de R$ 5 mil reais em mãos, declarou que é possível acreditar na sorte.

“Fiquei muito feliz, mas confesso que não acreditei no primeiro momento, pois nunca ganhei nada, nem rifa da igreja. Quando me ligaram, duvidei. Até porque não conheço ninguém que já tenha ganhado”, contou a contemplada.

Incentivo

Pontes destaca que a campanha ‘IPTU Premiado’ é uma forma da Prefeitura de Manaus incentivar e premiar os contribuintes que pagam seu tributo em dia. Dessa forma, o executivo municipal trabalha para diminuir o índice de inadimplência do imposto predial, que atualmente é de 55% na capital. Ainda de acordo com o subsecretário, quem está com as suas parcelas em atraso ainda pode concorrer aos próximos sorteios. Basta emitir suas guias no portal Manaus Atende (http://manausatende.manaus.am.gov.br) e fazer o pagamento.

“A gente observa a surpresa e a alegria das pessoas que foram contempladas com o IPTU Premiado. Alguns chegam a desacreditar no sorteio, porém após o recebimento do cheque simbólico, a gente percebe a felicidade das famílias e esse é o principal objetivo do prefeito David Almeida e do secretário da Semef, Clécio Freire: proporcionar alegria ao premiar o bom pagador”, concluiu o subsecretário.

* Com informações da assessoria de imprensa