Prefeitura estima 30 dias para conclusão da obra de contenção de trecho erodido na Torquato Tapajós

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), estima a entrega do trecho em obras na avenida Torquato Tapajós, adjacente à rua Senador Raimundo Parente, em 30 dias. Equipes trabalham no local neste sábado, 4/3.

A intervenção emergencial iniciou em meados de fevereiro, quando um trecho rente à calçada cedeu com a força da chuva e com a cheia do igarapé dos Franceses. De imediato, o secretário de Obras, Renato Junior, anunciou o início da obra de contenção.

“Foi uma determinação do prefeito David Almeida, que as equipes iniciassem os trabalhos o quanto antes. O que ocorreu aqui nada mais foi do que um desbarrancamento do talude, que cedeu com as fortes chuvas do período. As equipes fizeram vistoria e constataram que não há risco de desabamento ou até agravamento da situação. O que vamos fazer aqui é uma obra de prevenção e manutenção das laterais do leito”, explicou o secretário.

Neste sábado, as equipes realizam a implantação de duas linhas com rip-rap e gabião nas laterais do leito. No sentido do fluxo do igarapé, o muro de contenção tem 105 metros, no lado oposto são 115 metros.

A obra iniciou em 21 de fevereiro com a limpeza do igarapé dos Franceses. “Vamos implantar uma contenção com rip-rap nas laterais do igarapé e fazer o desassoreamento, para garantir que as chuvas não impactem mais a calçada e a via”, explicou, na época, o secretário de Obras, Renato Junior, enquanto vistoriava o início dos trabalhos.

As equipes da Seminf trabalham na recomposição do canal e no alargamento do igarapé, para dar maior vazão às águas no leito. O trânsito segue fluindo normalmente, sem interdição.