A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Manaus

Prefeitura explica confusão entre fiscais e ambulante no #SouManaus 2025

Prefeitura afirma que ambulante não tinha credenciamento, apresentava sinais de embriaguez e vendia produto proibido durante o festival.

Por Beatriz Silveira

07/09/2025 às 06:31

Ver resumo

Notícias de Manaus – A Prefeitura de Manaus se manifestou neste sábado (06/09) sobre a confusão envolvendo um vendedor ambulante e fiscais da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc) durante a primeira noite do festival “#SouManaus Passo a Paço 2025”, realizada na sexta-feira (05/09), no Centro da capital.

PUBLICIDADE

Segundo a nota oficial, o ambulante flagrado nas imagens divulgadas nas redes sociais apresentava sinais de embriaguez, não possuía credenciamento para atuar no evento e não havia participado do curso obrigatório de manipulação de alimentos oferecido pela prefeitura. Além disso, ele comercializava churrasco no espeto — prática proibida por lei.

O vídeo que circula nas redes mostra o momento em que a equipe de fiscalização autua ambulantes que estavam instalados fora da área autorizada. A cena resultou em tumulto, com a participação de outros vendedores. A atitude dos fiscais, vista por parte do público como truculenta, não foi detalhada pela prefeitura, que informou apenas que o ambulante foi orientado três vezes a se retirar do local antes da confusão registrada.

PUBLICIDADE

Leia também: Flanelinha portando arma fogo foi interceptado e retirado do perímetro do Sou Manaus 2025, diz prefeito David Almeida

De acordo com a Semacc, a operação de fiscalização começou às 13h e teria transcorrido de forma pacífica até o episódio em questão. O órgão destacou que todos os trabalhadores autorizados a comercializar no evento foram selecionados por meio de processo público e receberam treinamento específico para garantir boas práticas de higiene e segurança alimentar.

O objetivo da ação, segundo a prefeitura, é assegurar que o público do festival tenha acesso a alimentos preparados dentro dos padrões sanitários exigidos e que a atividade de comércio informal ocorra de forma organizada, respeitando os limites estabelecidos pela legislação municipal.

Acompanhar as notícias de Manaus é essencial para quem deseja estar por dentro do que está acontecendo na cidade. Manaus é repleta de história e cultura. Nossa equipe está sempre nas ruas, trazendo as notícias de Manaus com a urgência e a precisão que os eventos da capital amazonense demandam.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O Autismo é ver o mundo de um outro jeito, e cada um de nós temos que achar um jeito de entender as diferenças.

Dr. Leonardo Maranhão

Últimas notícias

Manaus

Cultura indígena e diversidade marcam segunda noite do #SouManaus 2025

Festival reúne cultura indígena, gastronomia e universo geek em uma celebração da pluralidade amazônica no coração de Manaus.

há 2 minutos

Polícia

Dois adolescentes são apreendidos por morte do ex-repórter em Manaus

Após o homicídio, os adolescentes tentaram fugir.

há 31 minutos

Brasil

Saiba quem vai e quem não vai ao ato bolsonarista de 7 de Setembro na Avenida Paulista

No dia em que o Brasil celebra 203 anos de Independência, apoiadores de Jair Bolsonaro voltam à Avenida Paulista para pedir anistia ao ex-presidente.

há 2 horas

Famosos

Vivian Wilson, filha trans de Elon Musk, revela vida simples e distante do luxo do pai bilionário

Aos 21 anos, ela divide uma casa em Los Angeles com outras três pessoas.

há 3 horas

Brasil

Justiça condena ex-prefeito por colocar a esposa para trabalhar em seu lugar

A primeira-dama administrava o município enquanto o prefeito se dedicava a negócios pessoais.

há 4 horas