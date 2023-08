Prefeitura expõe plano de mobilidade e transporte para a realização do ‘#SouManaus Passo a Paço 2023’

A Prefeitura, através do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), irá divulgar, nesta terça-feira, 29/8, às 15h, todo o plano operacional de transporte e trânsito para os três dias do evento “#SouManaus Passo a Paço 2023”.

Aproximadamente 200 agentes do IMMU e fiscais de transporte estarão disponíveis durante os três dias de festival, principalmente na região onde acontecerá o evento, para garantir a segurança dos participantes. Além disso, eles irão assegurar que os passageiros de ônibus tenham um acesso facilitado, rápido e seguro para a chegada em sua residência.

O esquema do transporte público contará com 21 linhas operando durante todo o evento, inclusive durante a madrugada nos dias 5, 6 e 7 de setembro. O objetivo da ação é permitir que os usuários possam se locomover com maior segurança para curtir as atrações no centro da cidade e, após o término, garantir o retorno da população para suas casas.

SERVIÇO

O quê – Apresentação do esquema de trânsito e transporte para a realização do “#SouManaus Passo a Paço 2023”

Quando – Terça-feira, 29/8

Horário – 15h

Local – Sede do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), avenida Urucará, nº 1.180, bairro Cachoeirinha, zona Sul (Prédio Administrativo)

Redação AM POST